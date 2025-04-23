Штатам полторы тысячи раз нет дела до Украины – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
23.04.2025 16:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина не имеет такого веса в отношениях с США, как Россия, потому что она является всего лишь одной из полутора тысяч точек соприкосновения интересов этих стран.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не имеет такого веса в отношениях с США, как Россия, потому что она...

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«Российские эксперты посчитали, что сейчас есть около полутора тысяч точек соприкосновения России и Соединенных Штатов. Те, которые могут потенциально интересовать обе стороны в плане экономического, политического, военного и прочего сотрудничества между двумя странами.

То есть поэтому и Соединенные Штаты, и Россия считают, что сближение позиций Вашингтона и Москвы может быть полезно обеим сторонам», – отметил он.

«И при этом, понятное дело, что Украина не может предложить такого количества выгодных предложений Соединенным Штатам, которые предлагает Россия.

Поэтому в данной ситуации у Украины, существует более слабая позиция, скажу откровенно, более проигрышная позиция, и в этой проигрышной позиции самое главное сейчас, это не до жиру быть бы живым.

Главный момент – это то, что необходимо понять, а что мы можем, как мы можем минимизировать потери для себя, как мы можем минимизировать риски для будущего», – рассуждал Бондаренко.

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