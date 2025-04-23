Штатам полторы тысячи раз нет дела до Украины – киевский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не имеет такого веса в отношениях с США, как Россия, потому что она является всего лишь одной из полутора тысяч точек соприкосновения интересов этих стран.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Российские эксперты посчитали, что сейчас есть около полутора тысяч точек соприкосновения России и Соединенных Штатов. Те, которые могут потенциально интересовать обе стороны в плане экономического, политического, военного и прочего сотрудничества между двумя странами. То есть поэтому и Соединенные Штаты, и Россия считают, что сближение позиций Вашингтона и Москвы может быть полезно обеим сторонам», – отметил он.