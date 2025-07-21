Сенатор-экстремист разразился угрозами в адрес Путина, Китая и Индии

Елена Острякова.  
21.07.2025 17:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 744
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Сюжет дня, Украина, экстремизм


Президент США Дональд Трамп «вот-вот раздавит» президента РФ Владимира Путина.

Об этом сенатор США Линдси Грэм (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью Фокс Ньюз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп «вот-вот раздавит» президента РФ Владимира Путина. Об этом сенатор США...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп жестко обошелся с Ираном, и сейчас они ослабли. И вот твой черед, Путин. Дональд Трамп собирается надрать тебе задницу. Трамп собирается ввести пошлины на товары из России, которые покупают Китай, Индия и Бразилия. Эти три страны покупают 80% дешевой российской нефти, что позволяет Путину продолжать войну!

Президент Трамп собирается ввести 100% пошлины на товары из этих стран, чтобы наказать их за помощь Путину. Санкции Путину не страшны, ему плевать на российских солдат. Но Китаю, Индии и Бразилии придется выбирать между американской экономикой и помощью Путину. Я думаю, что они выберут американскую экономику», – рассуждал Грэм.

Он посоветовал президенту РФ не игнорировать решение Сената США, который введет вторичные санкции, как только Трамп разрешит это сделать.

«Когда дело касается вас, президент Путин, правила игры изменились. Вы играли с президентом Трампом на свой страх и риск. Вы совершили большую ошибку, и ваша экономика будет продолжать разрушаться. Мы поставляем оружие Украине, чтобы у нее было оружие для борьбы с Путиным. Но вот что я скажу Китаю, индии и Бразилии. Если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть, чтобы война продолжалась, мы вас уничтожим и разрушим вашу экономику», – грозился террорист-экстремист Грэм.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить