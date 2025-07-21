Сенатор-экстремист разразился угрозами в адрес Путина, Китая и Индии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп «вот-вот раздавит» президента РФ Владимира Путина.

Об этом сенатор США Линдси Грэм (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью Фокс Ньюз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп жестко обошелся с Ираном, и сейчас они ослабли. И вот твой черед, Путин. Дональд Трамп собирается надрать тебе задницу. Трамп собирается ввести пошлины на товары из России, которые покупают Китай, Индия и Бразилия. Эти три страны покупают 80% дешевой российской нефти, что позволяет Путину продолжать войну! Президент Трамп собирается ввести 100% пошлины на товары из этих стран, чтобы наказать их за помощь Путину. Санкции Путину не страшны, ему плевать на российских солдат. Но Китаю, Индии и Бразилии придется выбирать между американской экономикой и помощью Путину. Я думаю, что они выберут американскую экономику», – рассуждал Грэм.

Он посоветовал президенту РФ не игнорировать решение Сената США, который введет вторичные санкции, как только Трамп разрешит это сделать.