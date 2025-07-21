Сенатор-экстремист разразился угрозами в адрес Путина, Китая и Индии
Президент США Дональд Трамп «вот-вот раздавит» президента РФ Владимира Путина.
Об этом сенатор США Линдси Грэм (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью Фокс Ньюз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп жестко обошелся с Ираном, и сейчас они ослабли. И вот твой черед, Путин. Дональд Трамп собирается надрать тебе задницу. Трамп собирается ввести пошлины на товары из России, которые покупают Китай, Индия и Бразилия. Эти три страны покупают 80% дешевой российской нефти, что позволяет Путину продолжать войну!
Президент Трамп собирается ввести 100% пошлины на товары из этих стран, чтобы наказать их за помощь Путину. Санкции Путину не страшны, ему плевать на российских солдат. Но Китаю, Индии и Бразилии придется выбирать между американской экономикой и помощью Путину. Я думаю, что они выберут американскую экономику», – рассуждал Грэм.
Он посоветовал президенту РФ не игнорировать решение Сената США, который введет вторичные санкции, как только Трамп разрешит это сделать.
«Когда дело касается вас, президент Путин, правила игры изменились. Вы играли с президентом Трампом на свой страх и риск. Вы совершили большую ошибку, и ваша экономика будет продолжать разрушаться. Мы поставляем оружие Украине, чтобы у нее было оружие для борьбы с Путиным. Но вот что я скажу Китаю, индии и Бразилии. Если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть, чтобы война продолжалась, мы вас уничтожим и разрушим вашу экономику», – грозился террорист-экстремист Грэм.
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