Рютте приказал скинуться на «смертоносность» НАТО

Елена Острякова.  
27.05.2025 13:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия


На июньском саммите НАТО в Гааге будут приняты важные решения, которые должны серьезно усилить этот военный блок.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на Парламентской ассамблеи альянса в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На июньском саммите НАТО в Гааге будут приняты важные решения, которые должны серьезно усилить...

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По словам выступающего, эти решения «сделают НАТО более сильным, справедливым и смертоносным альянсом».

«Чтобы сделать НАТО сильнее, мы должны увеличить расходы на оборону. Союзникам придется инвестировать гораздо больше, чтобы достичь новых целей, которые министры обороны НАТН согласуют на следующей неделе. Нам нужно больше ресурсов, сил и возможностей, чтобы противостоять любой угрозе и полностью реализовать ниши планы коллективной обороны. Большинство стран-союзниц должны потратить на оборону 2% ВВП в этом году», – потребовал генсек НАТО.

Он уточнил, что в планах НАТО дальнейшее увеличение расходом на вооружение. Однако генсек предвидит, что общественность стран-членов будет не в восторге от такой перспективы.

«Я знаю, что в некоторых парламентах будут вестись дебаты о необходимости увеличения расходов на оборону, и каждый из вас сыграет важную роль в поддержке принятия бюджета. Мне и НАТО нужна ваша поддержка», – резюмировал Рютте.

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