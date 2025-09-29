Россию будут лишать права на геополитические призы через её развал – укро-политолог

Игорь Шкапа.  
29.09.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 526
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Запад пытается истощить Россию, добившись, чтобы в итоге произошел ее распад на несколько слабых госдарств.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас отдельные политики говорят: «Какие границы 91-го? На Москву. Кстати, совпало Ющенко заявление с тезисом Трампа», – сказал Бортник.

Впрочем, он считает, что угрозы Ющенко и смена риторики Трампа – это совпадение.

«Хотя, безусловно, такая идея присутствует, потому что это публичное упрощённое выражение общей идеи Северной Европы, британо-французско-немецкой – о необходимости истощения и разделения России.

О том, что Россия должна быть истощена в войне, в результате должен быть спровоцирован внутриполитический кризис, который приведёт к распаду России на несколько государств, ни одно из которых в будущем не сможет больше конкурировать за какие-то геополитические вещи, за геополитические призы, что сейчас делает РФ», – резюмировал Бортник.

