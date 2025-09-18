Россия уже не вернется в европейскую «тюрьму народов»

Елена Острякова.  
18.09.2025 15:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 860
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия


Россия не будет ратифицировать обратно Европейскую конвенцию по предупреждению пыток, даже если «помирится с Советом Европы».

Об этом в Госдуме заявила замминистра юстиции Елена Ардабьева, отвечая на вопрос депутата-коммуниста Юрия Синельщикова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет ратифицировать обратно Европейскую конвенцию по предупреждению пыток, даже если «помирится с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что будет, если мы снова подружимся с Советом Европы? Во-первых, эта конвенция будет денонсирована, я надеюсь. Вряд ли мы к ней уже присоединимся,  потому что у нас есть другие международно-правовые договоры и внутреннее законодательство, которое нам позволяет не быть членом этой европейской конвенции», – сказал Ардабьева.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Совет Европы «пытается скрыть происходящее на Украине, поддерживает действия неонацистов и делает все, чтобы разрушить Россию» .

«Что бы там ни хотели сделать здравые силы – страны, которых меньшинство, которые туда попали, как в тюрьму народов. Те же Венгрия, Словакия, сегодня заявляющие свою позицию, не могут там найти ни правды, ни поддержки», – сказал Володин.

Он считает, что Госдуме нужно было давно денонсировать конвенцию о пытках, которая является «наследием 90-х» и позволяет западным инспекторам посещать тюрьмы России. Володин заявил, что российским чиновникам нужно «прекращать ездить по заграницам», а в самой России «есть от чего и от кого избавляться».

Госдума после этого единогласно денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Решение не повлечет отказ от международных обязательств в сфере предупреждения пыток. По-прежнему недопустимыми пытки считаются и внутри страны.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить