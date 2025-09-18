Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не будет ратифицировать обратно Европейскую конвенцию по предупреждению пыток, даже если «помирится с Советом Европы».

Об этом в Госдуме заявила замминистра юстиции Елена Ардабьева, отвечая на вопрос депутата-коммуниста Юрия Синельщикова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что будет, если мы снова подружимся с Советом Европы? Во-первых, эта конвенция будет денонсирована, я надеюсь. Вряд ли мы к ней уже присоединимся, потому что у нас есть другие международно-правовые договоры и внутреннее законодательство, которое нам позволяет не быть членом этой европейской конвенции», – сказал Ардабьева.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Совет Европы «пытается скрыть происходящее на Украине, поддерживает действия неонацистов и делает все, чтобы разрушить Россию» .

«Что бы там ни хотели сделать здравые силы – страны, которых меньшинство, которые туда попали, как в тюрьму народов. Те же Венгрия, Словакия, сегодня заявляющие свою позицию, не могут там найти ни правды, ни поддержки», – сказал Володин.

Он считает, что Госдуме нужно было давно денонсировать конвенцию о пытках, которая является «наследием 90-х» и позволяет западным инспекторам посещать тюрьмы России. Володин заявил, что российским чиновникам нужно «прекращать ездить по заграницам», а в самой России «есть от чего и от кого избавляться».

Госдума после этого единогласно денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Решение не повлечет отказ от международных обязательств в сфере предупреждения пыток. По-прежнему недопустимыми пытки считаются и внутри страны.