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Танкер «Koala» под флагом Антигуа и Барбуды подал сигнал бедствия в порту Усть-Луга Ленинградской области. Ночью на его борт было загружено 130 тыс. тонн мазута. Судно готовилось к отплытию.

Однако около 5 утра команда «Koala» сообщила аварийным службам, что танкер получил пробоину и тонет. Перед этим в машинном отделении раздалось три мощных взрыва, и вода начала затапливать судно.

Сотрудники МЧС уверяют, что повторения крымской экологической катастрофы в Балтике не случится – вокруг судна боновые ограждения для предотвращения утечки нефтепродуктов. Экипаж тоже не пострадал.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал случившееся «техногенным инцидентом» во время запуска двигателя, однако обозреватель Юрий Подоляка допускает, что «техногенный инцидент» – часть инфраструктурной войны, объявленной Западом России.

«Судя по этой новости, Запад объявил российскому т.н. «теневому флоту», который возит наши нефть и нефтепродукты, настоящую войну. Самую настоящую (если информация подтвердится). Со взрывами и потопленными кораблями», – написал Подоляка в своем тг-канале.

А президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич допускает, что «эстонские террористы приложили свою свинячью руку» к произошедшему в Усть-Луге.

По странному стечению обстоятельств именно сегодня американское издание Politico написало о том, что прибалтийские страны и Северная Европа ищут новые возможности для захвата танкеров России из-за провала санкций. Финляндия, Эстония, Литва и Латвия рассматривают возможность захвата судов по экологическим причинам или даже пиратство.

«В последнее время уж слишком часто с нашими нефтяными танкерами происходят «техногенные катастрофы». Настолько часто, что это наталкивает на мысли, а не какой-то это техноген хочет сорвать «переговорный процесс»? И что этот техноген будет предпринимать, когда «переговорный процесс» отбросит все «против» и запустится, невзирая ни на что. Как бы этот самый «техноген» не превратил эпоху после «переговорного процесса» в те времена, что гораздо хуже тяжелой войны», – опасается военкор Герман Куликовский.

Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов считает, что в Европе хотят принудить Россию к миру на выгодных для Киева и Лондона условиях, лишив русских экспорта нефти и газа, большая часть которого идет через Балтийское море.

«С одной стороны британцы хотят сделать экспорт либо вовсе невозможным, либо невозможным без их контроля и участия.. Позиция наших противников – либо воюете, либо торгуете. Атаки на наши нефтяные объекты, суда и порты ведутся из различных стран различными средствами. Уже самое время «бить врагу по рукам» буквально наотмашь», – призывает Живов.

В общую концепцию обострения вписывается и недавний обрыв в исключительной экономической зоне Финляндии подводного кабеля «Балтика» компании «Ростелеком», который связывает Калининградскую область с материковой Россией.

И здесь странное совпадение. Именно сейчас страны Прибалтики отключаются от постсоветской электросети БРЭЛЛ, что повлечет проблемы не только для них, но и для Калининградской области, которая импортировала из Литвы 150-170 млн кВт•ч (при общем потреблении 4,6 млрд кВт•ч). Такое впечатление, что Калининград собирались оставить и без света, и без связи.

К счастью, это не удалось. Энергосистема Калининградской области успешно заработала автономно: суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона.

«В Калининградской области с начала 2010-х годов создавалось подземное хранилище газа, строилась новая газовая генерация, устанавливался терминал для приёма СПГ, в районе компрессорной станции «Портовая» запускалось среднетоннажное производство сжиженного природного газа — всё, чтобы спокойно пройти отключение Прибалтики от кольца БРЭЛЛ и возможное прекращение трубопроводных поставок голубого топлива», – пишет эксперт по энергетике Александр Фролов.

А публицист Сергей Мардан считает, что России не стоит расслабляться, поскольку Запад рассматривает Балтику как одну из трех (еще Приднестровье и Белоруссия) площадок для войны.