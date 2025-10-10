Россия методично бьет по главному логистическому узлу бандеровцев

Россия считает Львов бандеровским краем, который нужно уничтожить.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил бывший вице-спикер ВР, член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Руслан Кошулинский, ныне воюющий с Россией.

У него спросили, что стоит за недавними ударами по Львову.

«Им все равно куда попадать. Главное, что Львов. Вот для них Львов – это хуже нет. Самое страшное, что может быть, просто для них это бандеровский край. И все, бандеровский край нужно уничтожить», – трепался тягнибоковец.

Впрочем, даже ведущая дала понять, что есть куда более значимые цели во Львове для ударов, в частности, энергетическая инфраструктура и склады. Кошулинский, забыв выше сказанное о бандеровском крае, сразу же согласился и стал рассказывать о важности Львова как военного узла.

«Вот именно. Все же понимают, и московиты тоже, что Львов – это так называемый узел, связывающий со снабжением практически большинства вооружения, идущего через западную границу. Они понимают, что и производство, и перевалочный хаб – это логистический центр.

Если забрать поставки электроэнергии, значит и производство, и население будет во тьме, не будет производства, не будет перевалочной базы. А тут еще и узел железнодорожный, соответственно, и железная дорога останавливается. Все будет завязано на электроснабжении», – пожаловался Кошулинский.