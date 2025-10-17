Россия грамотно ведет Украину к блэкауту, разрезая ее на две изолированные части

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ближайший отопительный сезон для Украине может оказаться куда более проблемным для Украины, чем 2022-2023 годов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в энергетической отрасли.

Они жалуются теперь Россия применяет тактику «поэтапного откусывания», выбивая украинскую энергетику регион за регионом. Сейчас в основном удары наносятся по энергообъектам Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей.

«Во всех этих регионах враг пытается методически уничтожать энергетическую систему целиком: и местную генерацию, и ее доставку через большие подстанции «Укрэнерго» и даже распределение в крупных городах через подстанции облэнерго. В августе – сентябре это делалось преимущественно дронами – как правило, один объект атаковали десять БПЛА, в отдельных случаях количество беспилотников могло доходить и до сорока штук. Еще одно изменение – теперь русские бьют не большой волной одновременно, как прежде, а сериями с интервалами по несколько дронов каждый час. Такую тактику украинские энергетики наблюдают впервые. После дроновых атак идут массированные удары по генерации, с использованием в том числе и баллистики», – говорится в статье.

Акцентируется внимание на мощной атаке 10 октября, когда пострадал ряд гидроэлектростанций, Приднепровская и Криворожская ТЭС, а также киевские ТЭЦ и столичные ТЭЦ, получившие «серьезные повреждения».

«Глобальный замысел врага неизменен – разбалансировать систему и вызвать каскадную аварию, которую принято называть блэкаутом. Для этого русские пытаются сначала разделить энергосистему страны на две большие части и сделать их неуправляемыми», – продолжает УП.

На карте, публикуемой украинскими пропагандистами, красная линия – это условный энергетический водораздел, разделяющий левобережную и правобережную части страны.

«Цель – создать дефицит на востоке страны, где исторически потребление всегда выше, а почти вся местная генерация уже разбита; и постепенно парализовать переток электроэнергии с запада в восточные регионы. В итоге страна может оказаться в двух реальностях: дефицитный восток и профицитный запад, между которыми очень ослаблены «сечения». Это идеальная ситуация для врага, чтобы вызвать блэкаут. Следующим шагом может быть удар по маневровой генерации в западных областях (тепловые электростанции), а впоследствии – атака по распределительным устройствам атомных электростанций. Если эти объекты одновременно получат существенные повреждения, атомные станции не смогут выдавать электричество потребителям, возможен скачок частоты и системная авария», – переживает издание.

Украинские энергетики помнят грандиозный блэкаут, когда 23 ноября (вскоре после теракта на Крымском мосту) российский удар оставил без света значительную часть Украины.

Украинцев призывают готовиться длительным как аварийным, так и плановым, отключениям, поскольку «за одну-две атаки враг способен выбить больший объем генерации, чем Украина может вернуть за целое лето».