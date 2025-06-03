Российские власти подтвердили ещё одну дерзкую операцию бандеровской Украины

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Российская сторона официально подтвердила сведения, активно распространявшиеся украинской пропагандой несколько месяцев назад о поджоге боевого корабля «Серпухов».

Генпрокуратура РФ сообщила о вынесении заочного приговора в отношении завербованного Киевом изменника – 32-летнего Александра Терехова, который признан виновным в поджоге корабля в апреле 2024 года.

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«Выполняя задание неустановленных должностных лиц Главного управления разведки Минобороны Украины, совершил государственную измену и диверсию – поджог помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов», ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области. В результате преступных действий Терехова оборонному ведомству причинен ущерб на сумму свыше 56 млн рублей, кроме того, нанесен вред здоровью его сослуживцу. После совершения преступлений Терехов незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации и Литовской Республики, откуда дезертировал на территорию Украины», – говорится в сообщении.

Суд заочно приговорил Терехова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он лишен воинского звания «старшина 2 статьи».

Напомним, что «Серпухов» является носителем ракет «Калибр», изначально был построен для Черноморского флота, однако еще до СВО переведен из Севастополя на Балтику. После ЧП корабль уже восстановлен – летом 2024 года он принимал участие в параде в Петербурге.