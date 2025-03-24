Российская армия охватила Купянск с двух сторон. ВСУ не могут ее остановить – Бутусов

Анатолий Лапин.  
24.03.2025 09:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ из-за слабой организации управления и нехватки личного состава не удается стабилизировать ситуацию под Купянском.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ из-за слабой организации управления и нехватки личного состава не удается стабилизировать ситуацию под...

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«Ситуация на Купянском направлении достаточно тяжелая и она, к сожалению, ухудшается в связи с тем, что враг, особенно севернее Купянска, продолжает наступательные действия, форсировал реку. К сожалению, нашим войскам в этом районе, там были достаточно слабые подразделения, не имеющие такого количества личного состава, огневых средств и, в первую очередь, организации управления, там не удается стабилизировать фронт. Хотя врагу приходится на этом плацдарме действовать исключительно силами пехоты при огненной поддержке и исключительно переносить все снабжение через реку, непроходимую для боевой техники, на данный момент, тем не менее остановить продвижение русских не удается.

Поэтому ухудшается обстановка севернее Купянска, враг продолжает наступление, вводит в бой резервы, пытаются атаковать, продвижение есть на некоторых участках, а там, где наши воины отражают все атаки, продолжаются интенсивные боевые действия. Они атакуют практически по всему фронту вокруг Купянска. Мы видим, что Купянск фактически врагу удалось охватить с двух флангов и ситуация обороны города продолжает усложняться», – заявил Бутусов.

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