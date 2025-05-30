«Раковые клетки нужно выжигать» – депутат Госдумы о дебандеризации на освобождённых территориях

Владимир Гладков.  
30.05.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Основной задачей СВО является освобождение прилегающих к границам РФ территорий от неонацистов и русофобов.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основной задачей СВО является освобождение прилегающих к границам РФ территорий от неонацистов и русофобов....

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«Есть объективные задачи, а есть цели, которые ставятся руководству. Эти вещи могут совпадать, могут не совпадать. Я не знаю, какие цели ставятся руководством страны, потому что они не афишируются.

Объективная задача заключается в том, что если хотя бы на одном квадратном метре будет сохраняться бандеровская власть, все это повторится. Вопрос только – когда, как, в каком формате и так далее.

Раковые клетки нужно выжигать до последней. Поэтому объективная задача – это не Киев, мать городов русских, а генерал-губернатор Западной Украины в составе Российской Федерации. Да, особая территория, она еще очень долго будет особой», – сказал Делягин.

«Для того, чтобы этого достичь, нужно, как справедливо отметил Верховный главнокомандующий, начать. Он же сказал, что «мы еще не начинали». Когда на Украине будет выключен свет и подорвана система международного обеспечения войск, когда должность президента Украины и главнокомандующего ВСУ будет вакантной каждые две недели, технически вполне достижимой, будет стоять вопрос реорганизации и нормализации освобожденных от нацизма территорий», – подытожил депутат.

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