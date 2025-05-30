Основной задачей СВО является освобождение прилегающих к границам РФ территорий от неонацистов и русофобов.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть объективные задачи, а есть цели, которые ставятся руководству. Эти вещи могут совпадать, могут не совпадать. Я не знаю, какие цели ставятся руководством страны, потому что они не афишируются.

Объективная задача заключается в том, что если хотя бы на одном квадратном метре будет сохраняться бандеровская власть, все это повторится. Вопрос только – когда, как, в каком формате и так далее.

Раковые клетки нужно выжигать до последней. Поэтому объективная задача – это не Киев, мать городов русских, а генерал-губернатор Западной Украины в составе Российской Федерации. Да, особая территория, она еще очень долго будет особой», – сказал Делягин.