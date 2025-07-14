«Ракеты залетают в квартиры! Не знаю, кто восстановит Украину. У меня полно друзей. Повлияем на Путина» – Трамп включил отборный бред
Без американского оружия Украина не смогла бы воевать с Россией так долго, хотя это и потребовало от неё больших потерь.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы заключаем очень хорошую сделку, которую можно оценить в несколько миллиардов долларов. Это военное оборудование, которое скоро получит НАТО и будет распространено по полям сражений.
Когда началась война, у них [Украины] не было шансов, если бы не это вооружение. Мы производим лучшее военное оборудование в мире. Я очень воодушевлен. Хотя, кто-то должен уметь пользоваться этим оборудованием», – сказал Трамп.
«Города разрушаются. Потребуются годы, чтобы это всё восстановить. И это наша следующая проблема. И столько городов просто сровняли с землёй, столько людей уехало, и это всё придётся восстановить. Я просто не знаю, кто это будет делать. Хотя, в основном люди остались, это невероятно.
И каково это, когда ракета прилетает к тебе в квартиру, и ты сидишь, и квартира сваливается на тебя, а там очень… дома сделаны из тяжелых материалов. Это невероятно. И все это происходит с людьми», – нёс чепуху Трамп.
«Я думаю, у нас будет прогресс, так или иначе. За последнюю неделю мы договорились с НАТО поднять расходы с двух процентов до пяти процентов. И это изначально казалось невообразимым. Сейчас это возможно.
Мне кажется, я немало друзей приобрел за последнее время. Это лидеры стран, очень такие приличные, сильные страны, очень успешные. Некоторые из них – самые успешные страны в мире. Мы надеемся, что это будет иметь какое-то влияние на Владимира Путина.
И мы тоже хотим быть уверены в том, что Украина со своей стороны тоже сделает те шаги, которые они должны сделать. Это очень сложная ситуация. Мы хотим, чтобы это был долгосрочный мир», – подытожил Трамп свой бред.
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