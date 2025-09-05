Путин в очередной раз защитил Набиуллину и ее ставку

Елена Острякова.  
05.09.2025 09:28
Снижение ключевой ставки Центробанка повлечет за собой рост розничных цен.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к нужным показателям – не больше 4-5%. Это связано с высокой ключевой ставкой. Она вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством. Наверняка многие сидящие в этом зале скажут: это безобразие, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», – сказал Путин.

Он считает, что финансовые власти России ведут себя правильно.

«Хочу заверить вас в том, что российские финансовые власти и Центральный банк ведут себя профессионально. Мы всегда исходили из того, что базовым условием развития российской экономики и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика. Мы ее проводили на протяжении полутора десятка лет, и это давала положительный эффект. Надеюсь, так будет и на этот раз», – сказал Путин.

