Путин в очередной раз защитил Набиуллину и ее ставку

Снижение ключевой ставки Центробанка повлечет за собой рост розничных цен.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к нужным показателям – не больше 4-5%. Это связано с высокой ключевой ставкой. Она вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством. Наверняка многие сидящие в этом зале скажут: это безобразие, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», – сказал Путин.

Он считает, что финансовые власти России ведут себя правильно.