Путин распорядился обеспечить российским брендам преимущество при возвращении сбежавших западных конкурентов

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Необходимо отрегулировать возвращение на российский рынок компаний, которые захотят вернуться, таким образом, чтобы не потерять потенциал, «созданный нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности», – отметил он.