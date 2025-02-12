Протестующие лишили сербскую поп-звезду аккаунта в соцсети из-за поддержки Вучича

Участники «студенческих» протестов в Сербии начали массово жаловаться администрации заблокированного в России Instagram на популярную на Балканах сербскую певицу Елену Карлеушу, поддержавшую президента Сербии Александра Вучича.

В итоге профиль звезды был удалён, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Страница Карлеуши имела более двух миллионов подписчиков, но она стала объектом нападок сербских протестующих против действующей сербской власти оппозиционеров.

«Пусть это будет стоить мне славы, поклонников, статуса, чего угодно, меня никогда не интересовало мнение других…. Я не из тех, кто будет молчать перед несправедливостью. Мне не нравятся линчевание, философия толпы и вонь предателей. Мне не нравятся трусы, которые голосовали за президента, а теперь опасаются его поддержать. Я всегда буду на стороне тех, на кого нападают, потому что знаю, что только самые великие подвергаются жестокой травле. Президент Сербии пользуется моей поддержкой больше, чем когда-либо, и никто не заставит меня молчать. Да здравствует сербский президент и да здравствует сильная Сербия», – написала певица на своей странице.

После чего она превратилась в объект массовых атак протестно настроенной публики и ботов, которым не боялась дерзко и хлёстко отвечать в своём профиле. Не в течение нескольких месяцев сумев запугать певицу и сломить её волю к сопротивлению, протестующие начали жаловаться не её профиль администрации instagram, а также создавать и подписывать петиции, требующие его закрытия. Так общественная организация «Экостража» собрала 348 тысяч подписей, утверждая, что «профиль в Instagram @karleusastar постоянно используется в качестве платформы для преследования отдельных лиц, распространения оскорбительной риторики и пропаганды в пользу сербского автократа Александра Вучича».

В итоге в западной соцсети, сочувствующей сербо- и русофобам вняли их требованиям и страница поп-дивы была удалена. В свою очередь так называемое «Содружество за расширение гражданских прав» призвало своих сторонников сообщать о профилях Карлеушы во всех социальных сетях, чтобы можно было заблокировать и их.