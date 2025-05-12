Просроченному Зеленскому предложили выйти с Путиным на ринг
Владимир Зеленский пообещал лично прибыть на переговоры в Стамбул, чтобы устроить там какую-то клоунскую выходку – и сорвать работу настоящих дипломатов.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После заявления Путина о переговорах в Стамбуле выходит Зеленский и говорит, ну раз 15 числа в мае, то я лично буду там, и вызываю Путина, и буду ждать на стадионе в центре Стамбула, и вот посмотрим, явится он или нет.
Я даже знаю, какой будет ответ сейчас из Москвы: «Ну, стадион так стадион, ждем Зеленского, будет урок дзюдо и пусть только вместо рабочего комбинезона прихватит кимоно с зеленым поясом».
Вот считать это дипломатией или это какой-то удивительный такой спектакль? Это дипломатия эпохи социальных сетей. Каждое утро просыпаешься и смотришь в Твиттере, а как наш этого уел, и что они на это ответили?», – грустно иронизировал Станкевич.
С ним согласился экс-депутат Верховной рады Олег Царев, подчеркнувший, что Зеленский не достоин встречаться с Путиным.
«Цель Зеленского всё та же – сорвать встречу. Путин обозначил, что встречу будет проводить представитель России Ушаков. А этот в своей манере, как помните, был Порошенко и Зеленский «стадион так стадион», когда они публично проводили политику.
Для того, чтобы так встречаться, надо было вести себя соответствующе, надо что-то собой представлять. Для того, чтобы встречаться с Владимиром Путиным, надо быть Си Цзиньпином или Трампом, но точно не просроченным Зеленским.
Тут ведь дело не только в том, что он просрочен, а и в том, что он еще и не отменяет, и даже не вспомнил, не заговорил о том самом указе, который ему же и принадлежит, что переговоры с Владимиром Путиным вести нельзя», – подытожил Царёв.
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