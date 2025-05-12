Просроченному Зеленскому предложили выйти с Путиным на ринг

Владимир Зеленский пообещал лично прибыть на переговоры в Стамбул, чтобы устроить там какую-то клоунскую выходку – и сорвать работу настоящих дипломатов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После заявления Путина о переговорах в Стамбуле выходит Зеленский и говорит, ну раз 15 числа в мае, то я лично буду там, и вызываю Путина, и буду ждать на стадионе в центре Стамбула, и вот посмотрим, явится он или нет.

Я даже знаю, какой будет ответ сейчас из Москвы: «Ну, стадион так стадион, ждем Зеленского, будет урок дзюдо и пусть только вместо рабочего комбинезона прихватит кимоно с зеленым поясом».

Вот считать это дипломатией или это какой-то удивительный такой спектакль? Это дипломатия эпохи социальных сетей. Каждое утро просыпаешься и смотришь в Твиттере, а как наш этого уел, и что они на это ответили?», – грустно иронизировал Станкевич.