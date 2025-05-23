Прибалтика стала центром украинской дроновой промышленности – эксперты

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Те сотни дронов, которые запускаются ежедневно как по территории «старой» России, так и по воссоединенным регионам, производятся за пределами Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интенсивность атак с украинской стороны возрастает, и по всей видимости где-то они умудрились наладить производство, скорее всего в Европе, этих беспилотников, потому что их стало реально много. Если бы они производились на Украине, то уже бы это производство нашли и разбомбили», – отметил эксперт.

Вероятнее всего, «заводом» по производству оружия для Украины являются страны Прибалтики, подчеркнул глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич: