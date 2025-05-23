Прибалтика стала центром украинской дроновой промышленности – эксперты

Анатолий Лапин.  
23.05.2025 19:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Те сотни дронов, которые запускаются ежедневно как по территории «старой» России, так и по воссоединенным регионам, производятся за пределами Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Те сотни дронов, которые запускаются ежедневно как по территории «старой» России, так и по...

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«Интенсивность атак с украинской стороны возрастает, и по всей видимости где-то они умудрились наладить производство, скорее всего в Европе, этих беспилотников, потому что их стало реально много. Если бы они производились на Украине, то уже бы это производство нашли и разбомбили», – отметил эксперт.

Вероятнее всего, «заводом» по производству оружия для Украины являются страны Прибалтики, подчеркнул глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич:

«Шутки шутками, но Прибалтика выполняет достаточно важную, серьезную роль в этой коалиции. Во-первых, она нищая, и люди готовы там работать, это хороший рекрутинговый ресурс.

И второй вопрос — это возможность быстрого разворачивания там производств, может быть даже не самых технологичных, но необходимых, поэтому прибалтийские страны сейчас фактически стали выносным центром по разворачиванию украинских военных заводов, особенно по производству дронов, где их прямо там грузят в автотранспорт и он сразу на линию фронта едет».

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