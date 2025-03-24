«Последнее мирное лето». В ФРГ нагнетают психоз насчет нападения России на Литву уже этой осенью

Немецкий таблоид Bild пишет, что в Германии растут опасения, что Россия может вторгнуться в Литву уже этой осенью. Впрочем, из дальнейшего текста публикации следует, что картина прямо противоположная – это само издание, подобно другим ведущим немецким СМИ целенаправленно разжигает в обществе подобные опасения и сеет военный психоз при отсутствии любых вменяемых доказательств реальности какого-либо вторжения.

В качестве аргументов в защиту своей алармистской версии издание указывает на ухудшение глобальной безопасности на фоне неких «агрессивных шагов Кремля» ( что это? – ПН) и возвращения Дональда Трампа к власти, что может подорвать эффективность 5-й статьи НАТО — особенно с точки зрения обязательств США.

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Особое беспокойство вызывают регулярные российские учения, запланированные в Беларуси. В странах Прибалтики опасаются, что под их прикрытием российские войска могут пересечь границу.

Кроме того, Bild обращает внимание на внутренние проблемы Бундесвера: нехватку боеприпасов, устаревший парк беспилотников и недостаточную подготовку военнослужащих к ведению боевых действий с применением БПЛА.

«Это может быть наше последнее мирное лето» — утверждает в интервью Bild немецкий военный историк и профессор Потсдамского университета Зёнке Найтцель. Он полагает, что нападение России на Литву возможно уже осенью, а Германия к этому не готова.

«Мы видим, что ситуация в сфере безопасности в мире изменилась – из-за Путина, из-за Трампа. Мы видим, что Россия анонсировала масштабные учения в Беларуси. Мы видим сильный страх в странах Балтии, что в ходе этих учений российские войска могут пересечь границу. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание ослабевает. Вывод из последних трёх лет может быть только один: We have to be capable – мы должны быть готовы, должны быть обороноспособны. […] Будет ли такая война, зависит от того, как в целом отреагирует НАТО, какую роль сыграет Трамп, какую роль сыграют европейцы, будет ли достигнут мир в Украине в каком бы то ни было виде. Потому что я не верю, что Путин пойдет на такой шаг, пока он ещё воюет в Украине», – заявляет профессор в ответ на вопрос шеф-репортёра издания Ханса-Йорга Фелевальда.

«Как мы можем оснастить Бундесвер для этого? Будущий канцлер Фридрих Мерц говорит: никаких ограничений для вооружений. Вы пишете: «Бундесвер практически не способен к реформам сам по себе». Что вы имеете в виду?», – задает профессору Найтцелю вопрос журналист Bild.

«Во-первых, нам действительно нужно больше денег, чтобы Бундесвер стал боеспособным. Но деньги сами по себе ничего не решат. Попытки реформ уже предпринимались — при Аннегрет Крамп-Карренбауэр, при Кристине Ламбрехт, при Борисе Писториусе. Но все эти попытки реформ в итоге зашли в тупик. Потому что реформа Бундесвера не была проектом всего кабинета министров, а только проектом отдельных министров, которые не осмеливались перевернуть Бундесвер с головы на ноги. […] Канцлер, если им станет Мерц, должен сказать — это наш правительственный проект, это сейчас наш приоритет! Министр транспорта, министр труда, министр строительства также должны принимать в этом участие. Бундесвер — это ведь неотъемлемая часть инфраструктуры», – отвечает Найтцель.

По словам профессора, последствия режима жесткой экономии наиболее заметны в вопроса снабжения армии.

«Боеприпасы — самая большая проблема. С 1990 года закупалось столько боеприпасов, сколько необходимо для учений — но не для войны. Даже во время Холодной войны именно боеприпасы были слабым местом. Топлива хватало, солдат хватало, были готовы планы мобилизации. Но зачастую боеприпасов было только на 7-10 дней. Это остаётся главной проблемой и сейчас. Кстати, я бы также включил беспилотники в категорию боеприпасов».

По словам Найтцеля, у Бундесвера якобы нет даже вооружённых дронов:

«Вооружённые дроны — это огромная проблема. Все дроны Бундесвера — это технологии из эпохи зарубежных миссий. Этого недостаточно […]. И солдаты не обучены работать с ними в боевых условиях, особенно ночью или в плохую погоду».

Неважно у немцев обстоят дела и с разведкой:

« Это станет проблемой, если США прекратят разведывательную поддержку. У нас слишком мало спутников […]. Нам также нужна более мощная противовоздушная оборона: как защититься от ракет, вертолётов, самолетов?», – вопрошает эксперт Bild.

По словам Найтцеля, до сих пор европейцы всегда надеялись — в итоге что-то предпримут американцы.