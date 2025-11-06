«После Покровска Россия сразу возьмётся за последние агломерации Донбасса – Краматорск и Славянск» – укро-эксперт
После освобождения Покровска и Мирнограда российская армия сосредоточится на ключевых городах ДНР, оккупированных Украиной. Это Славянск и Краматорск, блокирование логистики которых станет основной ближайшей задачей для ВС РФ.
Об этом в эфире видеоблога DeepState заявил участник украинского OSINT-сообщества Роман Погорелый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ключевые Краматорск и Славянск – последние крупные населенные пункты, которые остаются в Донецкой области. И это, скорее, задача уже будет для них на 2026 год.
Все зависит от того, как будет выстроена наша оборона, потому что Покровск должен был дольше держаться. Но, к сожалению, безответственность некоторых комбригов, в целом сложная ситуация, она изменила эти все дедлайны, и сейчас Покровск уже поглощается врагом.
Итак, для Славянска-Краматорска важна агломерация, и, в первую очередь, это населенные пункты Константиновка, которая может стать следующей после Покровска и Мирнограда.
Они уже прощупывают там оборону, пытаются двигаться штурмовыми подразделениями на окраинах и пробовать туда долезать…», – отметил он.
«И параллельно с этим они уже пробуют прощупывать Лиман. В Лимане они уже фиксируются на восточных окраинах, пытаются поглощать леса, также там подтянуто большое количество пилотов врага, которые сейчас уничтожают полностью логистику в районе Лимана и пытаются работать глубже.
Если они смогут взять Лиман, конечно, что они заведут пилотов для того, чтобы контролировать саму логистику на Славянск напрямую. А это, по сути, наша последняя такая большая логистика и большие пути для того, чтобы в целом находиться в Донецкой области», – описал ситуацию Погорелый.
