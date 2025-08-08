После ночных ударов на Украине горят заводы и нефтебазы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия ежедневно продолжает атаковать ударными дронами подконтрольные киевскому режиму территории.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, сегодня ВС РФ применили более 100 беспилотников, среди которых было восемь реактивных аппаратов.

«Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях», – признают в ВСУ.

Многочисленные взрывы слышались в городах-спутниках Киева – Ирпене и Буче.

«Это целенаправленная атака, все летело в одно место. Ждем официальную информацию», – пишут местные паблики.

В Харькове, сообщил местный мэр Игорь Тереха, после ударов начался пожар на неназванном предприятии.

Кроме того, удары наносились по Одессе – по предварительным данным, поражалась портовая инфраструктура. При этом местные власти признали лишь повреждение канализационно-насосной станции.

Мониторинговые каналы указывают, что сервис NASA FIRMS зафиксировал тепловую аномалию, то есть пожар, в районе нефтебазы «Свитанок Ойл Трейд» в Одесской области и крупного химзавода в Сумах.

Хотелось бы обратить внимание, что все чаще ВС РФ применяют скоростные реактивные дроны, хотя пока это не стало массовым.