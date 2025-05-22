Портнов стал жертвой давних связей с влиятельной украинской бизнес-политической группой – Царев

Застреленный в Испании экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов, проживая за границей, продолжал решать вопросы украинских клиентов, договариваясь с режимом Зеленского.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, экс-соратник Портнова по фракции Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Царев подчеркнул, что после Майдана Портнов уехал в Россию, где не смог получить гражданство, позже вернулся и работал на Украине, а с началом СВО занял антироссийскую позицию и перебрался в Европу. Находясь за границей как юрист он вел дела с украинскими бизнесменами.

«Одна достаточно влиятельная бизнес-политическая группа, вела определенный бизнес с Порошенко, достаточно крупный. И хотели, чтобы, когда пришел Зеленский, этот бизнес остался. Так получилось, что главой офиса президента при Зеленском был Богдан. Богдан вместе с Андреем активно участвовал в ряде юридических процессов, Богдан был ему близок, был в его команде одно время, под его началом работал. Поэтому попросили Андрея, чтобы он провел переговоры через Богдана с Зеленским. Андрей начал проводить переговоры. -Давайте 50 на 50. – Нет. – Почему нет? Ну «нет», тогда до свидания, мы вас поимеем в судах. Пришел заказчик, говорит: «Они мне сказали так, а я им сказал, да пошли они», – Андрей умел посылать. Заказчик ему говорит: «А зачем? Я же тебя посылал договориться». Вот начало того конфликта, мы сейчас последствия наблюдаем», – сказал Царев.

Он сообщил, что на Украине Портнов вел дела через замглавы офиса президента Олега Татарова.