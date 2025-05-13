Поляк в Европарламенте: Богатенькая Норвегия пусть спонсирует USAID, а ЕС – «Радио свобода» и «Голос Америки»

Константин Серпилин.  
13.05.2025 21:28
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Политика администрации Трампа не должна помешать евроатлантистам продолжать пропагандистскую работу по заражению мира своими «ценностями».

Об этом на площадке Европарламента заявил старший эксперт по внешней политике Марцин Валецки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Политика администрации Трампа не должна помешать евроатлантистам продолжать пропагандистскую работу по заражению мира своими...

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«Нам нужно быть стратегически мыслящими и фокусироваться на программах, которые приносят результаты в среднесрочной и краткосрочной перспективе. Я думаю, что Норвегия станет очень важным партнёром для всех следующих программ по продвижению демократии. У Норвегии есть ресурсы, чтобы заполнить некоторые пробелы оставленные USAID», – распорядился поляк.

«Если мы наблюдаем прекращение финансирования «Радио свободная Европа» [иноагент], почему мы не можем допустить, чтобы Европарламент платил за «Радио свободная Европа»? Если мы наблюдаем прекращение поддержки «Голоса Америки» [иноагент], почему мы не можем помочь нашим американским друзьям в поддержке «Голоса Америки»?

Если бы мы увидели прекращение поддержки Национального фонда в поддержку демократии, у нас есть свой собственный механизм – Европейский фонд в поддержку демократии. Мы могли бы вмешаться и помочь.

Таким образом, переход будет сложным, а не плавным, но мы проявим символизм, чтобы собрать воедино фрагменты, которые показывают, что мы очень серьёзно относимся к защите и продвижению наших ценностей», – вещал Валецки.

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