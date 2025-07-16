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Многие жители восточной Украины «держат два флага» – украинский и российский, на случай прихода ВС РФ.

Об этом рассказал польский волонтёр Дэниэл Леваковски, президент ассоциации Power Bus, уже три года доставляющий гуманитарную помощь на Украину.

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«Они хотят жить. Для них мало что изменится, будь то Путин, Зеленский или кто-то ещё», – цитирует волонтёра издание Wprost.

Он предполагает, что у многих из них «два флага» – украинский и российский – и они готовы принять любого, кто принесёт мир, ведь люди устали от войны.

На Западной Украине, в таких городах, как Львов, напротив, «жизнь идёт почти нормально – люди развлекаются, работают, а война – лишь далёкое эхо», отмечает издание.

«Мы удивлены, что им там весело, но как им жить? Там ничего не происходит. Известно, что иногда где-то запускают ракеты или беспилотники, и что-то происходит. Большая часть боевых действий происходит на фронте», – говорит Леваковски.

Wprost обращает внимание на ещё одну деталь о жителях Западной Украины, которая выяснилась уже «после четырёх месяцев войны».

«Стало ясно, что не каждому прибывшему украинцу нужна помощь, а статус беженца часто используется не по назначению», – говорится в публикации.

Волонтёр поясняет, что галичане часто приезжают в Польшу, получают там статус беженцев и различные льготы, а при этом регулярно наведываются в родной Львов.

«Получает статус беженца, а в следующий момент мы смотрим на Львов, и он уже в восторге», – сказал поляк.

Он также упомянул о коррупции, царящей в ВСУ. Леваковски привел в пример ситуацию, когда на автозаправках отсутствовал бензин.