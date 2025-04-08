Почва для переговоров созрела, но Зе-режим боится тюрьмы и потери доходов
Вокруг украинского конфликта давно созрела почва для начала переговоров, но власть боится их, потому что понимает, что попадет под преследование и потеряет доходы с войны.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давным-давно уже созрела почва для переговоров. Переговорный процесс должен состояться, переговорный процесс неизбежен. Я просто понимаю, что существует определенная партия войны. Она существует в Европе, она существует в мире партия, которая подталкивала, приближала эту войну, она существует в Украине. Эта партия на сегодняшний день находится на улице Банковой. И, соответственно, эта партия войны хочет продолжения войны. Почему? По разным причинам.
Часть этой партии войны понимает, что, если закончится война, завтра сменится власть и многие люди, которые сегодня находятся в своих кабинетах на улице Банковой, предстанут перед судом. Они неоднократно нарушали Конституцию, поэтому они рано или поздно предстанут перед судом.
Второй момент – это то, что есть большое количество людей, которые зарабатывают на войне, и они понимают, что окончание войны — это определенная угроза их бизнесу, в которой война превращается в бизнес в каком-то этапе. И третий момент — это то, что существует группа, например, людей, которые понимают, что, если завтра закончится война, им придется отвечать даже не перед судом, а, возможно перед разъяренными согражданами. Это члены ТЦК, это члены ВЛК и прочие-прочие, те, кто на убой отправляли людей бездумно, с нарушением законодательства, чувствуя свою безнаказанность», – заявил Бондаренко.
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