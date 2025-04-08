Почва для переговоров созрела, но Зе-режим боится тюрьмы и потери доходов

Вокруг украинского конфликта давно созрела почва для начала переговоров, но власть боится их, потому что понимает, что попадет под преследование и потеряет доходы с войны.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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