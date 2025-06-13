Отчуждение сербской нефтяной отрасли от России проходит не без подачи из Белграда

Максим Столяров.  
13.06.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Балканы, Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, США


На фоне тенденции к ухудшению российско-сербских отношений, ярким маркером является продление газового контракта всего на несколько месяцев.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне тенденции к ухудшению российско-сербских отношений, ярким маркером является продление газового контракта всего...

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«Газовый контракт, завершавшийся 30 мая, технически пролонгирован до 30 сентября, всего на 4 месяца. Это связано, в первую очередь, с неопределённой ситуацией вокруг главного актива Сербии – «Нефтяной индустрии Сербии», которая принадлежит группе компаний «Газпром». Её вдруг неожиданно американцы решили санкционировать на новогодние каникулы, уходящая байденовская администрация.

И, в общем-то, мои инсайдерские источники полагают, что сделано это было не без просьбы из Белграда. Всё будет зависеть от того, что будет с принадлежащей России сербской энергетикой, и от этого будут плясать в дальнейшем в отношениях Москвы и Белграда, об этом мы узнаем уже через три недели», – сказал Бондаренко.

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