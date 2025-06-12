«Есть риск в этом году недосчитаться Сербии среди нейтральных союзников Москвы» – балканист

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Появление и поведение президента Сербии Александра Вучича на русофобском сборище в Одессе – это тревожный знак в отношениях Москвы и Белграда.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В канун праздника России такой жест понятно, как был воспринят у нас. Мы видим, что отношения Белграда с Москвой ухудшаются на глазах. Вучич был на Параде Победы, спасибо, долетел, не без происшествий. Может, это такой реверанс Европе – смотрите, я был 9 мая в Москве, а 11 июня я в Одессе… Сербия выступает с позиции страны нейтральной, это связано с внутрисербской ситуацией. Как только Сербия признает Крым, тут же ей скажут, что Косово – это не Сербия. В то же время – скандалы с поставками сербского оружия на Украину, которые фактически Белград чуть ли не официально был вынужден признать. Увидели после окрика из Брюсселя, как Вучич тут же отозвал участие сербской Нацгвардии в Параде Победы. Вучич после требования из Брюсселя убрал вице-премьера Вулина, который занимал наиболее жёсткие пророссийские позиции. То есть он продолжает балансировать», – прокомментировал Бондаренко.