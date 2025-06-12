«Есть риск в этом году недосчитаться Сербии среди нейтральных союзников Москвы» – балканист

Максим Столяров.  
12.06.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Спецоперация, Украина


Появление и поведение президента Сербии Александра Вучича на русофобском сборище в Одессе – это тревожный знак в отношениях Москвы и Белграда.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Появление и поведение президента Сербии Александра Вучича на русофобском сборище в Одессе – это...

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«В канун праздника России такой жест понятно, как был воспринят у нас. Мы видим, что отношения Белграда с Москвой ухудшаются на глазах. Вучич был на Параде Победы, спасибо, долетел, не без происшествий. Может, это такой реверанс Европе – смотрите, я был 9 мая в Москве, а 11 июня я в Одессе…

Сербия выступает с позиции страны нейтральной, это связано с внутрисербской ситуацией. Как только Сербия признает Крым, тут же ей скажут, что Косово – это не Сербия.

В то же время – скандалы с поставками сербского оружия на Украину, которые фактически Белград чуть ли не официально был вынужден признать. Увидели после окрика из Брюсселя, как Вучич тут же отозвал участие сербской Нацгвардии в Параде Победы.

Вучич после требования из Брюсселя убрал вице-премьера Вулина, который занимал наиболее жёсткие пророссийские позиции. То есть он продолжает балансировать», – прокомментировал Бондаренко.

«Но если три года назад балансировать ещё было возможно, сегодня это становится практически нереально. Вучичу придётся сделать выбор. Боюсь, он будет сделан в этом году, и не исключаю, что он будет не в нашу пользу.

Вучич очень боится протестов, он считает, что за ними стоит коллективный Запад. Банально из чувства политического самосохранения он готов сейчас готов идти на уступки Западу: «только не надо меня свергать»…

Мне кажется, есть риск в этом году недосчитаться одной страны из и так немногих в окружении нейтральных союзников Москвы (видимо, эксперт имел в виду «немногих нейтральных» в Европе – ред.)», – добавил эксперт.

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