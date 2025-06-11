Вучич в Одессе пообещал Украине поддержку целостности и благодарил «пана Зеленского», что его выслушали
Сербия планирует взять на себя восстановление одного-двух пострадавших от войны региона России.
Об этом в Одессе на саммите Украина – Юго-Восточная Европа заявил президент Сербии Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я хотел бы взять с вами, пан президент, какие-то один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Думаю, что это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы он мог получить четкую поддержку. Что-то такое, что делал Азербайджан здесь.
Говоря о политических вопросах и других, таких, как поддержка вашей территориальной целостности, вы всегда на это можете рассчитывать. Мы готовы вас слушать и смотреть, как мы можем вам помочь», – сказал Вучич.
«Ещё раз спасибо вам за приём. Надеюсь, мы можем сделать хоть немножко больший вклад для украинского народа без большой помпезности, и я думаю, что ваши люди этого стоят. Спасибо, что выслушали», – добавил сербский президент.
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