Вучич в Одессе пообещал Украине поддержку целостности и благодарил «пана Зеленского», что его выслушали

Сербия планирует взять на себя восстановление одного-двух пострадавших от войны региона России.

Об этом в Одессе на саммите Украина – Юго-Восточная Европа заявил президент Сербии Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы взять с вами, пан президент, какие-то один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Думаю, что это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы он мог получить четкую поддержку. Что-то такое, что делал Азербайджан здесь.

Говоря о политических вопросах и других, таких, как поддержка вашей территориальной целостности, вы всегда на это можете рассчитывать. Мы готовы вас слушать и смотреть, как мы можем вам помочь», – сказал Вучич.