От Зеленского могут избавиться, как от Парубия – Вассерман

Максим Столяров.  
04.09.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 839
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Владимира Зеленского могут убить его же подельники, надеющиеся скрыть свои преступления.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимира Зеленского могут убить его же подельники, надеющиеся скрыть свои преступления. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что Зеленский в Москву приедет в качестве военнопленного. Если, конечно, его не успеют убить свои же, как убили на днях Парубия. Просто – чтобы не проболтался», – сказал Вассерман.

По его мнению, Зеленский вполне может досидеть в кресле президента до полного поражения Украины.

«Большая часть вменяемых лиц, принимающих решения на Западе, понимают, что в замене Зеленского никакого смысла нет. Обычно, марионетку меняют, чтобы возложить на предыдущую вину за всё произошедшее.

Но те люди на Украине, которые действительно задумываются, кто виноват, понимают, что дело не в Зеленском», – добавил депутат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить