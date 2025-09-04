От Зеленского могут избавиться, как от Парубия – Вассерман

Владимира Зеленского могут убить его же подельники, надеющиеся скрыть свои преступления.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что Зеленский в Москву приедет в качестве военнопленного. Если, конечно, его не успеют убить свои же, как убили на днях Парубия. Просто – чтобы не проболтался», – сказал Вассерман.

По его мнению, Зеленский вполне может досидеть в кресле президента до полного поражения Украины.

«Большая часть вменяемых лиц, принимающих решения на Западе, понимают, что в замене Зеленского никакого смысла нет. Обычно, марионетку меняют, чтобы возложить на предыдущую вину за всё произошедшее.

Но те люди на Украине, которые действительно задумываются, кто виноват, понимают, что дело не в Зеленском», – добавил депутат.