Офицер ВСУ: «Сырский – не сахар, но сменит его совсем безбашенный идиот»

Нынешний главком ВСУ Александр Сырский – мясник и коррупционер, но он аккуратен и хотя бы старается «не быть инициатором беды для себя», в отличие от дышащего ему в затылок генерала Евгения Мойсюка – «придурка и мерзавца», авантюриста будановского типа.

Об этом на канале «Alpha media» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня пугает Мойсюк. Есть инсайд, что Драпатый сторонник стратегической обороны, а Сырский любитель мясных штурмов – побегать, повоевать. Понравилось ему харьковское наступление, и он думает, что оно будет всегда и везде работать, даже не понимая, почему оно было удачным. И Мойсюк, который дышит в затылок, злые языки говорят, что он постоянно торчит в администрации президента, выходит довольный, недавно стал замминистра обороны – он безбашенный идиот! Говорю открытым текстом. И на его совести более десятка тысяч наших потерь, не тысячи. Это лично этот мерзавец нам будет отвечать за эти жизни. И что – поставить его на место Сырского? Мало того, у него тоже зудит понаступать куда-то. И в отличие от Сырского, старого аппаратчика, который очень осторожный, крадётся как кошка, старается не шуметь, то этот будет вести себя как слон в посудной лавке. Его нельзя подпускать. И когда я вижу, что альтернативой является Мойсюк, то уж лучше Сырский. Со своими интригами, коррупцией, воровством, он будет аккуратен, по крайней мере, больших провалов не будет», – рассуждал «Грин».