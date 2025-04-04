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Гестаповцы продолжают охоту на «агентурную группу РФ» (одесситы считают ее участников местными партизанами), взрывающую военкоматы и полицейские управления в городе и области и ликвидирующую «волонтеров» а-ля Ганул.

Из последних операций партизан — подрыв полицейского управления в Беляевке, когда взрывное устройство в него пронесла смертница. Кстати, «сдохшей ватной бабкой» (выражение нацистских ботов) оказалась 36-летняя женщина. В гестапо не выдают о ней больше никакой информации (а почему?).

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Людей из этой группы — почерк подрывников одинаков — периодически задерживает СБУ, отчитываясь в духе «ну все — это уже был последний фээсбэшный террорист», но гестаповские околотки продолжают гореть. И, кстати, не только в Одессе — по аналогичному сценарию «террористы» действовали в Павлограде, Ровно, Каменец-Подольском, Чернигове, Николаеве и Днепропетровске, уничтожая, хоть и не всегда удачно, полицаев и людоловов ТЦК.

…и вот мы уже имеем дело с очередной «героической спецоперацией» по поимке, цитируя СБУ:

«…российского агента, который по заказу ФСБ производил самодельные взрывные устройства для терактов. Одну из таких взрывчаток рашисты задействовали против украинских правоохранителей».

По данным следствия, задержанный — «44-летний рецидивист с Днепропетровщины, находившийся в розыске за кражи и скрывавшийся от правосудия в Одессе».

Начнем с того, что на Доцента или Николу Питерского «рецидивист» не похож, однако следим за мыслью гестаповских шоураннеров дальше:

«Он попал в поле зрения ФСБ, заметившей его активность в телеграм-каналах по поиску быстрых заработков. После вербовки агент выполнил «проверочные» задачи: поджег в портовом городе несколько автомобилей украинских воинов. Впоследствии он сменил адрес временного проживания в Одессе и переехал в арендуемую квартиру, которую оплачивала российская спецслужба. Это помещение по инструкции ФСБ использовал как мастерскую по изготовлению взрывных устройств».

Вы многих знаете рецидивистов, которые бы «проявляли активность» в соцсетях, особенно на Украине? Да еще такую, чтобы тебя заметили? Это что надо — «скрываться от правосудия» и одновременно «За Родину, за Сталина писать!»?..

«После взрыва в Беляевке агент еще глубже залег на дно, пытаясь запутать следы правоохранителей. Среди прочего он регулярно менял номера мобильных телефонов и места жительства», — сообщают в СБУ.

Когда же мужчину задержали на очередной съемной квартире, у него изъяли взрывчатку, которую тот хранил… в огнетушителе, и телефон для удаленной активации взрывных устройств.

По сценарию гестапо, «взрывное устройство оккупанты планировали использовать в ближайшее время для совершения нового теракта в регионе».

Понятное дело, вменяемые мужику статьи тянут на пожизненное заключение.

Вот только что-то подсказывает, что очень-очень скоро мы опять услышим об очередном разнесенном на куски нацистском лежбище. Потому что ненависть к оккупантам не нуждается в заказах, вербовках и проверочных заданиях.