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Смертница взорвала полицейское управление в Беляевке — городе в Одесской области.

«Взрыв раздался после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, вероятно, могла быть взрывчатка», — сообщили в областной полиции.

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В СБУ же уточнили, что квалифицируют взрыв как попытку теракта, и уже открыли соответствующее уголовное производство.

Самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Женщина, принесшая пакет, погибла страшной смертью на месте. А вот полицейские, которые должны были погибнуть вместе с ней, получили лишь незначительные ранения — во всяком случае так пояснили в гестапо. Хотя, глядя на разрушения в помещении управления, в это верится с трудом.

Напомню, что случай со «взрывающимися пакетами» — не единственный. Только в январе в СБУ отчитались о задержании «агентурной группы РФ», участники которой пытались взорвать полицейское отделение в Одессе, а ранее отделение службы правопорядка ВСУ в Белгороде-Днестровском. Они же ликвидировали «волонтера» — типа Ганула, но классом помельче. И во всех случаях фигурировал этот пакет со взрывчаткой, который чаще всего приносили именно женщины. А значит, либо не вся «агентурная группа» задержана, либо люди мстят в одиночку — от себя.

Предсказуемо, что нацистские помойки, ссылаясь на собственные источники в гестапо, и на этот раз трубят:

«В деле однозначно просматривается след российских спецслужб».

А вот телеграм-канал «Одесский партизан», тоже ссылаясь на свои источники в полиции, заявляет, что речь идет об очевидном акте отчаяния:

«По внутренней версии, озвученной источником, муж женщины был насильно мобилизован, а после — погиб. Сейчас МВД устанавливает детали, ищет информацию о ее муже и людоловах ТЦК, которые его поймали».

Полицейские же обеспечивали тэцэкашникам легитимную защиту.

В общем, с нейтрализацией агентурной группы как-то «нэвдобно» получилось — а кони все скачут и скачут, а гестаповские околотки все горят и горят.