Обмен мусульманами, сестра Мединского и «приемлемые» части меморандума – инсайды Гончаренко из Стамбула

Вадим Москаленко.  
02.06.2025 19:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Одиозный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко поделился «инсайдами» прошедшей сегодня встречи представителей Украины и РФ в Стамбуле

Об этом подельник Петра Порошенко написал в своём тг-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одиозный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко поделился «инсайдами» прошедшей сегодня встречи...

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По его данным, в переданном меморандуме от российской стороны есть три части, две из которых – «приемлемые, и с ними можно работать».

«Но в первой части указано, что мы должны выйти из тех частей украинских областей, которые внесены в их так называемую «конституцию». То есть, по сути, этот меморандум в таком виде является неприемлемым и не может быть выполнен», – написал Гончаренко.

Также он утверждает, что якобы одной из тем разговора и споров стало «обсуждение травли сестры Мединского».

«Оказалось, что у него есть сестра, которая живет где-то в Черкасской области. Мединский начал придумывать, что ей якобы угрожают и преследуют. Закончилось это тем, что мы четко заявили: Мы не воюем с женщинами и детьми», – вещал порошенковец.

Кроме того, по словам Гончаренко, любопытное предложение прозвучало и от турецкого лидера – обменять «всех мусульман на всех мусульман».

«Сейчас ждем согласования этого вопроса обеими сторонами», – сообщает укро-депутат.

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