Пора остановить войну. Украина истощена и проигрывает – экс-начальник британского генштаба
Украина упустила момент, когда она могла подписать перемирие на выгодных условиях.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире Times Radio заявил бывший начальник британского генштаба Лорд Ричардс.
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Он признает, что эмоционально на 150% верил, что ВСУ «тактически и стратегически победят».
«Я думаю, что у них была возможность в конце первого года войны заключить довольно выгодное соглашение о прекращении огня. Но такие люди как Борис Джонсон и многие другие, включая некоторых военных, которые должны были знать лучше, призывали их продолжать сражаться. На самом деле генерал Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов в то время, сказал, что они достигли своего пика. И я боюсь, что он был прав, и с тех пор ситуация ухудшилась. Поэтому я абсолютно убежден, что сейчас нужно попытаться заключить мир и сделать его максимально выгодным для Украины в долгосрочной перспективе», – сказал генерал.
Он считает, что «ситуация будет только ухудшаться», особенно без помощи США.
«Сейчас, насколько я понимаю, они находятся в таком положении, что украинская аннексия небольшой части России, которую можно назвать проклятым местом, подвергается серьезному давлению со стороны русских, которые явно намерены вернуть эту территорию до того, как может быть достигнута [договоренность]. Ситуация на Востоке тоже не очень хорошая. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько это истощает Украину – помимо огромного количества людей, покинувших страну, в Украине сейчас около 100 тысяч человек с ампутированными конечностями, полученными в результате войны.
Это просто невозможно, когда соотношение населения между Россией и Украиной настолько неравномерно. Поэтому пора положить этому конец и сделать будущее Украины настолько стабильным, насколько это возможно», – заявил Ричардс.
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