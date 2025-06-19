Неоязычники в России безобиднее ваххабитов, пока их мало – эксперты о серьёзности угрозы

Неоязыческое мировоззрение и его популяризация в России – это далеко не невинные увлечения, как у исторических реконструкторов или любителей фентези.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подозреваю, что если посмотреть по всем неоязычникам, то именно русских неоязычников будет меньшинство. Я бы лично в полмиллиона оценил их численность. Похожи ли они на реконструкторов – нет. Реконструкторы всё-таки реконструируют, по большей части, вещи, которые известны. Есть исторические реконструкторы, которые воспроизводят одежду, еду, например, раннего Средневековья. Есть, например, толкиенисты, которые на базе сочинений знаменитого писателя реконструируют, что могло бы быть во времена эльфов. Но эти люди верят в добрые сказки, а неоязычники, к сожалению, верят в сказки злые. Толкиенист, например, из своего увлечения не делает вывод, что надо вырезать всех христиан. А вот многие неоязычники именно такой вывод и делают. Все неоязыческие доктрины от Исландии до Якутии имеют единый подход – был золотой век, когда люди жили в гармонии с природой, молились разным богам, потом пришли проклятые христиане вместе с иудеями, как правило, всё испортили. И для того, чтобы вернуть золотой век, надо вырезать всех христиан, иудеев, а в некоторых случаях ещё и русских, если это неоязычество не славянское», – сказал Силантьев.

«Действительно, Церковь ничего подобного не боится. Неоязычники, конечно, гораздо более безобидные, чем те же ваххабиты, всё-таки не такие потери мы несём. И рост популярности неоязычества связан, в том числе, с успешной миссионерской деятельностью Церкви, ввиду которой у нас многие секты просто исчезли, и эта пустота заполнилась другими людьми», – добавил эксперт.

В свою очередь, викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поделился любопытной историей.