Негодование в Киеве: «Трамп нас пометил, как животное!»

Дональд Трамп настоял на подписании сделки о недрах, чтобы пометить Украину как свою территорию.

Об этом на канале «Прямой» заявил политический аналитик Владимир Горбач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается соглашения об ископаемых, то как россияне к этому отнесутся, здесь вся эта логика ломается, на самом деле. Вся трампологика ломается как раз на этом моменте. Потому что он говорит, что если Соединенные Штаты присутствуют на Украине, значит Россия должна бояться. Это сигнал им, что это наша зона, мы здесь работаем, это наша территория, сюда не приближайтесь. Это что-то из животного мира, где помечена территория, чтобы конкуренты не приходили. Но тогда вопрос – вы действительно думаете, что ваши условные экскаваторы или бурильные какие-то установки будут сдерживать русских, а присутствие ваших вооруженных сил не будет сдерживать русских?» – сказал Горбач.

Он уверен, что это всё отговорки, и никакой американский бизнес не сможет остановить Россию.