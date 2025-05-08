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Не успело начаться майское перемирие, как Украина его тут же нарушила, поэтому Киев на 9 мая должен гореть.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрим, как оно будет. Но то, что Путин сказал приготовиться к ответке в том случае, если будет нарушено перемирие – так оно уже нарушается. Сегодня у нас восьмое число, а оно летит и летит, летит и летит. И народ российский чешет репу, и спрашивает у меня – а где же ответочка? Я пока этой ответочки не вижу. Я вижу вчера рекордный запуск беспилотников в направление Москвы. 200 беспилотников было. Нам обещают, что сегодня будет 250. Ну, вот и посмотрим, какая будет реакция», – сказал Баранец.