«Нам врут о ценности жизни солдат!» – офицер ВСУ
Вопреки заявлениям, украинское командование совершенно не ценит своих солдат, посылая их на убой без всякого плана и смысла.
Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе. Офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я смотрел выступления главнокомандующего нашего, что у нас там каждый солдат ценен, каждый там на вес золота. Это неправда. Может, это ему так говорят, я не знаю, но это неправда. У нас, чтобы вы понимали, из 100 процентов двухсотых, которые остались на поле боя, процентов десять только забирают, остальные все остаются пятисотыми, типа без вести пропавшими, но все прекрасно знают, что они остались там», – сказал Черный.
Он пожаловался, что даже живым бойцам выбираться с передовой крайне трудно.
«Там и самому выбраться тяжело, нереально. А еще как бы повезет, если там туман, если там какая-то, я не знаю, очень большой снег, если еще какая-то там непогода. Хотя, у них же, понимаете, еще квадраты все прибитые [пристрелены]. Только техника загудит – туда всё летит. Миномету, в принципе, плевать, туман или дождь, или еще какая-то.
Не дают ни проводника, ни вводных, которые как-то легче делают задачу. Просто задача стоит: типа иди туда, не зная куда, сделай то, что… ну просто там супермен какой-то ты должен быть. А это нереально», – возмущаеся ВСУшник.
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