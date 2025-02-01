Вопреки заявлениям, украинское командование совершенно не ценит своих солдат, посылая их на убой без всякого плана и смысла.

Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе. Офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрел выступления главнокомандующего нашего, что у нас там каждый солдат ценен, каждый там на вес золота. Это неправда. Может, это ему так говорят, я не знаю, но это неправда. У нас, чтобы вы понимали, из 100 процентов двухсотых, которые остались на поле боя, процентов десять только забирают, остальные все остаются пятисотыми, типа без вести пропавшими, но все прекрасно знают, что они остались там», – сказал Черный.

Он пожаловался, что даже живым бойцам выбираться с передовой крайне трудно.