«Нам нужно стремиться хотя бы к 15% от эффективности русских» – офицер ВСУ

Украинское государство никак не мотивирует своих солдат на войну против России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир роты БПЛА 63 ОМБр ВСУ Сергей Тимофейко с позывным «Кинг», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотелось бы, чтобы кроме системы е-баллов государство нас и финансово поощряло, чтобы морально вытягивать личный состав. Хотелось бы кроме деклараций, чтобы самые успешные операторы и бойцы стимулировались в денежном плане.

Есть система баллов, которая предусматривает уничтожение пушки, миномёта, ещё какой-то техники. Но сейчас много работы по личному составу. Почему операторы, которые убивают сотнями личный состав, не получают за это денежное вознаграждение.

Если россияне получают огромные суммы просто за своё существование на фронте, почему мы лучших воинов не можем стимулировать? Например, дать дополнительный отпуск, денежную премию», – рассуждал укро-офицер.