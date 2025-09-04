Нацист Карась: «У мамаш в колясках рядом с украинчиками в вышиваночках должны лежать дробовики»

Вадим Москаленко.  
04.09.2025 23:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 60
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Обстановка на Украине располагает к тому, чтобы абсолютно все украинцы носили при себе оружие.

Об этом в своём видеоблоге заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, сексот СБУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обстановка на Украине располагает к тому, чтобы абсолютно все украинцы носили при себе оружие....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У Парубия было наградное оружие, но он не носил его с собой. Это фатальная ошибка. Я не шучу, когда говорю, что матерям нужно оформлять дробовики (кстати, за ношение дробовика без разрешения – админштраф).

Поэтому в детской колясочке с маленькими украинчиками в вышиваночках с собой должны возить, по крайней мере, помпу. Она стоит тысяч восемь гривен, стрелять из неё весело, полезно, патриотично. Может, когда-то это пригодится для отстрела дронов.

Я это говорю абсолютно трезво. Если ухилянты сейчас захлёбываются где-то мочой в Тисе и думают – ну, всё, в Европе так не будет, то в Париже 16-летний беженец из Ливии или Сирии пытался изнасиловать 31-летнюю какую-то ухилянтку, которая хотела с ним позажигать», – трепался Карась.

Он стал перечислять услышанные за последние две недели случаи нападений и убийств мигрантами украинских беженок в Европе и США.

«Если мы все будем вооружены, мы будем настоящей казацкой нацией. Меня часто офицеры спрашивают, зачем ваши бойцы, у кого есть табельное короткоствольное оружие – сержанты, офицеры, зачем оно вам здесь? А где оно должно быть с ними? На фронте у людей винтовки, автоматы, там вряд ли тебя будет подстерегать какая-то обдолбанная солевая животина, завербованная русскими», – вещал нацист.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить