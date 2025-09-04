Нацист Карась: «У мамаш в колясках рядом с украинчиками в вышиваночках должны лежать дробовики»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обстановка на Украине располагает к тому, чтобы абсолютно все украинцы носили при себе оружие.

Об этом в своём видеоблоге заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, сексот СБУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У Парубия было наградное оружие, но он не носил его с собой. Это фатальная ошибка. Я не шучу, когда говорю, что матерям нужно оформлять дробовики (кстати, за ношение дробовика без разрешения – админштраф). Поэтому в детской колясочке с маленькими украинчиками в вышиваночках с собой должны возить, по крайней мере, помпу. Она стоит тысяч восемь гривен, стрелять из неё весело, полезно, патриотично. Может, когда-то это пригодится для отстрела дронов. Я это говорю абсолютно трезво. Если ухилянты сейчас захлёбываются где-то мочой в Тисе и думают – ну, всё, в Европе так не будет, то в Париже 16-летний беженец из Ливии или Сирии пытался изнасиловать 31-летнюю какую-то ухилянтку, которая хотела с ним позажигать», – трепался Карась.

Он стал перечислять услышанные за последние две недели случаи нападений и убийств мигрантами украинских беженок в Европе и США.