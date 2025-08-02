Наци стонут: На всю Одессу не нашлось и тысячи патриотов

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Никогда такого не было и вот опять — оккупировавшие Одессу нацисты жалуются на нехватку подписей под петицией о придании их капищу в память всякой дохлятины статуса «мемориала местного значения». Ведь это подразумевает, что «скотомогильнику» будут поклоняться и охранять его.

Предыстория. Мы не раз писали, что после сноса памятника Екатерине II кастрюли устроили из ее постамента и подножия идолище для некрофильских утех — завывают «плыне качу», жгут дымовухи, втыкают в газоны флажки с именами убитых «хероев», требуют свободы «Азова», справляют нужду.

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Как только это случилось, мэр Труханов снял со ставшего сомнительным объекта охрану — при бронзовой Екатерине на порядок, чистоту и освещение вокруг тратились миллионные суммы — и понеслась!..

В понимании патриотов на Екатерининской площади, переименованной в Европейскую, происходит зрада за зрадой. Именно там одесситка разворачивала русский флаг, а кто-то периодически раскрашивает постамент в цвета триколора. «Якась рагулиха» справила в украинские флажки нужду — ими же и подтерлась. Ганулу на плакате, приклеенном к постаменту, выковыривают глаза или выкидывают в мусор. А власти на это не реагируют. Вообще. Никак.

И вот авторы петиции обратились к общественности:

«Мы инициировали сбор подписей на сайте Одесского горсовета за то, чтобы предоставить официальный статус Мемориалу на Европейской площади, где после гибели Демьяна Ганула, одного из ключевых лоббистов сноса Екатерины II, мы разместили его баннер. Это не просто баннер. Это знак, что даже когда забрали Демьяна, мы не оставили это место. И не оставим. Это начало создания народного места памяти, в сердце Одессы — в честь украинских героев, одесских националистов, воинов, погибших за Украину. Муниципалы, управляемые из кабинета мэра Труханова, срывают баннеры с лицом Демьяна. Сегодня — баннер. Завтра флаг, который поставил отец погибшего воина. А послезавтра — памятник всем, кто не согласен жить под властью титушек».

Убогие просят защитить свой фетиш от вандалов, утвердить «правила поведения» на нем (видимо, падать на колени), выделить деньги на уборку и охрану и повесить информационный таблички с Ганулом и прочим отребьем.

Чтобы петиция попала на рассмотрение горсовета, необходимо набрать ничтожную тысячу голосов. Но, несмотря на то, что петиция висит на сайте мэрии два месяца, нужное число не набирается. Так что «калики перехожие» клянчат по соцсетям — проголосуйте, будь ласка!

Вы спросите: «Как так?». Мы же, мол, видим, как одэсьци устраивают майданы с картонками, выходят на марши, празднуя свою победу 2 мая, шествуют в вышиванках, «Вали кацапа!» кричат… и что — не могут собрать эту жалкую тысячу?..

Да все просто — чтобы поддержать петицию на сайте мэрии, нужны паспортные данные и обязательно — одесская прописка. А у одэсьцив ее нет. И этим все сказано.