Нацбанк Украины ведет страну к катастрофе
Украина продолжает рекордными темпами наращивать государственный долг.
О этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты по налогообложению, учету и аудиту Дмитрий Алексеенко, анализирую законопроект о бюджете страны на следующйи год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Прогнозируется дальнейшее увеличение государственного долга: к концу 2026 года государственный и гарантированный государством долг достигнет приблизительно 107% ВВП по сравнению с 90% ВВП в конце 2024 года. На обслуживание государственного долга в 2026 году планируется израсходовать 513,1 млрд грн, еще 656,8 млрд грн пойдет на погашение долгов», – пишет экономист.
Подверг критике он и монетарную политику Нацбанка Украины.
«Как и в 2022–2025 годах, вместо существенного увеличения кредитования реального сектора НБУ собирается продолжать размещать облигации внутреннего государственного займа по завышенным ставкам, а украинские банки и в дальнейшем будут зарабатывать на государственном бюджете через депозитные сертификаты НБУ», – отмечает автор.
По его словам, сейчас банкам выгоднее положить деньги на депозит в НБУ без какого-либо риска, чем кредитовать реальный бизнес.
«Это создает порочный круг: государство расходует бюджетные средства, банки получают ликвидность, но вместо того, чтобы направить ее в экономику, возвращают назад в НБУ под высокие проценты, зарабатывая на государстве. Это приводит к катастрофическим последствиям для реального сектора — на кредитование украинские финучреждения направляют только около 40% средств, привлеченных на депозиты», – сокрушается Алексеенко.
