На Западе оценили шансы Китая в одиночку выстоять в тарифной войне с США

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Британский журнал The Economist анализирует перспективы и последствия торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира – Китаем и США. Издание отмечает уверенность Пекина в том, что он сможет победить в развязанной Трампом торговой войне.

«Теперь мало что может помешать разрыву отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Хотя намерения Трампа решить самую большую в современной истории дезорганизацию торговли не до конца понятны, он, кажется, менее заинтересован в заключении соглашения с Китаем, чем когда-либо прежде. Китайские официальные лица называют действия Трампа «ошибкой поверх ошибки» и не исключают продолжения переговоров. Однако их жесткая реакция, вероятно, исключает такую возможность», – говорится в публикации.

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До недавней эскалации пошлины Трампа в отношении Китая вызвали в Пекине быструю, но притупленную реакцию. Китайские чиновники стремились показать, что не дадут себя запугать; в то же время, они довольствовались тем, что выбирали свои удары так, чтобы ограничить самоповреждение и избежать дальнейшей эскалации. Считалось, что это облегчит ведение переговоров, когда придет время — расчет, который сейчас, похоже, отвергнут.

Одной из причин такого изменения может стать крепнущее среди китайских лидеров ощущение, что они могут выиграть торговую войну, отмечает журнал.

«Трамп многое хочет от своего геополитического соперника, в частности, остановить поток фентанила и помочь прекратить войну россии в Украине. Американский президент также показал, что не желает нести ответственность за закрытие TikTok», – добавляет The Economist, имея в виду недавно продленный Трампом срок ультиматума для продажи китайской цифровой платформы американцам.

Tesla, принадлежащая Илону Маску, советнику Трампа, является уязвимой целью для китайского возмездия, поскольку около пятой части своего бизнеса она ведет в Китае, отмечается в материале.

«Это огромный рычаг влияния на правительство США, если только Илона не попросят уйти» , – говорит Алисия Гарсия Эрреро из французского банка Natixis.

Китайские чиновники также могут считать, что Америка не сможет выдержать инфляцию и экономическое недовольство, вызванное пошлинами Трампа. Вместо того чтобы «бороться до конца», им, возможно, придется бороться лишь до тех пор, пока американские потребительские цены не начнут расти или занятость не станет падать.

Старшие советники, правительственные исследователи и экономисты указывают на это как самый простой способ заставить Трампа сесть за стол переговоров. Некоторые говорят о поиске путей обострения ситуации, возможно, путем укрепления юаня. Это было бы достаточно рискованно.

Эскалация торговой войны означает, что Си Цзиньпин должен будет сделать больше, чтобы поддержать экономику Китая. Потенциальный шок сравнивают с мировым финансовым кризисом 2007-09 годов, который повлек за собой пакет стимулов в размере 4 трлн юаней (590 млрд долларов). Ли Цянь, заместитель Си, заявил в марте, что страна готовится к «большим, чем ожидалось, внешним потрясениям» и что она готова ввести политику, направленную на обеспечение экономической стабильности.

Что это значит на практике, остается непонятным, отмечает журнал. Государственная китайская «Народная газета» 6 апреля сообщила, что снижение процентных ставок и коэффициентов банковских резервов может произойти в любой момент. Газета также сообщила, что местные правительства помогут испытывающим трудности экспортерам найти новые источники спроса дома и на неамериканских рынках.

Китайский брокер Soochow Securities предположил, что Китай может снизить пошлины для остального мира, одновременно увеличив экспортные субсидии.

Си Цзиньпин также должен будет подумать, готов ли он к обособлению китайской экономики от американской. Хотя Китай стремится к технологической самодостаточности, он в большинстве своем отвергал понятие «отделение».

«Сейчас, однако, эта идея находит все большую поддержку. Китай рассматривает возможность приостановки всего сотрудничества с Америкой по фентанилу. Другая идея состоит в том, чтобы запретить импорт американской птицы и других сельскохозяйственных продуктов, таких как соя и сорго, которые в основном происходят из республиканских штатов», – говорится в статье.

Китай может ввести ограничения и на американские услуги, поскольку у США все еще есть положительное сальдо торгового баланса, предполагает издание. Это может включать ограничения для американских консалтинговых и юридических фирм, все еще работающих в стране. Это также может относиться к интеллектуальной собственности, которой владеют американские фирмы, прогнозирует The Economist.