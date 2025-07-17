На Украине растёт народное сопротивление произволу ТЦК – Бондаренко

Благодаря произволу ТЦК, в украинских городах происходит переоценка ценностей.

Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Разлетелась ситуация в Днепре, где подростки по 15-16 лет накостыляли тцкашникам и отбили парня, ну мужчину, от них», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.

«Ну, смотрите, сейчас фактически на Украине действительно во многих городах происходит переоценка ценностей.

И это уже далеко не первый случай. Есть очень много случаев, когда уже фактически народ перестает подчиняться, перестает каким-то образом реагировать на тот или иной произвол со стороны властей.

Поэтому, я думаю, что эта тенденция будет только нарастать», – ответил Бондаренко.