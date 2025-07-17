На Украине растёт народное сопротивление произволу ТЦК – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
17.07.2025 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Благодаря произволу ТЦК, в украинских городах происходит переоценка ценностей.

Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря произволу ТЦК, в украинских городах происходит переоценка ценностей. Об этом в эфире видеоблога...

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«Разлетелась ситуация в Днепре, где подростки по 15-16 лет накостыляли тцкашникам и отбили парня, ну мужчину, от них», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.

«Ну, смотрите, сейчас фактически на Украине действительно во многих городах происходит переоценка ценностей.

И это уже далеко не первый случай. Есть очень много случаев, когда уже фактически народ перестает подчиняться, перестает каким-то образом реагировать на тот или иной произвол со стороны властей.

Поэтому, я думаю, что эта тенденция будет только нарастать», – ответил Бондаренко.

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