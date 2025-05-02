На День Победы в Москве Украина планирует диверсию

Атаки ВСУ в майские праздники ставят целью сорвать переговорный процесс.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из руководителей Украины – секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, заявил, что террористический акт против генерала Ярослава Москалика является приемлемым и правильным. Более того, он заявил, что чем ближе мы будем подходить к миру, тем больше спецслужбы Украины будут носить удары по знаковым фигурам не только военным, но и гражданским на территории России. Это значит, что в самой Украине идёт большой конфликт – есть партия, которая готова на компромисс с Россией, и есть партия, готовая сражаться до последнего украинца. И они друг друга не контролируют. Какие-то службы подчинены одной партии, какие-то другой. В этом отношении можно с большой долей вероятности говорить, что такие попытки будут», – уверен он.

Эксперт предположил, что 9 мая будет совершена попытка диверсии в Москве по время Парада Победы, в котором подтвердили свое участие представители 20 стран.