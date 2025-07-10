Мы все время отстаем и догоняем Россию – снайпер ВСУ

Анатолий Лапин.  
10.07.2025 15:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина постоянно отстает от России в тактике применения определенных видов оружия.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил списавшийся из ВСУ снайпер Константин Прошинский с позывным «Дед», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина постоянно отстает от России в тактике применения определенных видов оружия. Об этом в...

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«Начинается следующая проблема – теперь этих ребят надо будет три недели обучить летать на этих дронах, потом они будут приноравливаться еще месяц-два для того, чтобы правильно научиться запускать эти дроны. Пройдет уже примерно три месяца, а по нам сегодня запустили 748 воздушных целей. Завтра их возможно будет 900 или 1000, или через неделю. Мы опять догоняем, мы опять теряем время

Мы опять будем отставать, потому что как только орки увидят, мы три месяца будем приноравливаться к ним и найдем их слабую точку, чтобы быть более эффективными, я абсолютно убежден, через три месяца они как-то опять модернизируют этот долбанный «Шахед», – заявил Прошинский.

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