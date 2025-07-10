«Мы не остановимся!» – Мерц из Рима грозит Москве

Константин Серпилин.  
10.07.2025 14:59
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, Россия, Санкции, Украина


Германия не остановит политическую, финансовую и военную поддержку Украины, и будет требовать от других государств того же.

Об этом на конференции в Риме заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия не остановит политическую, финансовую и военную поддержку Украины, и будет требовать от других...

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«Сейчас мы готовим 18-й пакет санкций Европейского союза против России. Только один член Евросоюза ещё не вместе с нами. Я прошу Словакию и её премьер-министра отдать свой голос, чтобы утвердить этот 18-й пакет санкций», – сказал Мерц, заработав бурные аплодисменты Зеленского.

Он пообещал, что Германия не перестанет вооружать и финансировать Украину.

«У меня два послания. Одно к президенту Путину, к Москве – мы не остановимся.

И второе послание к Вашингтону, к Трампу – оставайтесь с нами, с Европой. Мы хотим того же – нам нужен стабильный политический порядок в этом мире. Мы все, европейцы и американцы, должны быть вместе. Это наши общие идеалы», – подытожил канцлер.

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