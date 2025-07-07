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Пэрэмога, о которой невозможно молчать. Одесские депутаты от алко-партии Порошенко «Европейская солидарность» совершили поистине героический поступок.

Представьте, вылезли они из своих «поршей» в вышиванках, в белых «штанях» на сессию шелесть-шелесть, а перед входом… что-то совсем непотребное. Судя по интонациям, прямо атака дронов или «Кинжал», а они — хоба! — достают так свои «хермесы» с «брокардами» и запшикивают его. Насмерть!

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Но нет — там хуже.

Перед входом они видят связки воздушных шаров определенных цветов, привязанных к малым архитектурным конструкциям, в которых «слугам народа» мерещится российский триколор.

Думаете, они их так своими заколками для галстука — фигак, проклятые!?

Нет, еще героичнее.

Привожу отчет о проделанной работе (да что уж там, о подвиге смертника) депутата упомянутой «ЕС» Андрея Вагапова:

«Не успела сессия начаться, а уже была попытка провокации, причем со стороны русни. Какой-то Дмитрий заказал в трех разных компаниях по доставке шаров — доставку под городской совет — шаров цветов белого, красного и синего. Хлопцы отработали очень хорошо из муниципальной стражи. Когда увидели, что к белым приближаются еще и с красными, они их разогнали и полицию вызвали. Сейчас выясняют кто, что, заказчик и прочее. Ну а мы идем работать».

Естественно, по столь значимому, грозящему безопасности страны преступлению был составлен протокол, все менты города по запросу Вагапова (он работает) теперь ищут «страшного террориста» Дмитрия. И, не сомневайтесь, найдут. Вот только вряд ли что докажут.

Скажете — да умственно отсталый ваш депутат… Нет, он продуманный.

Вагапов уже попадал на страницы «ПолитНавигатора» в связи с его борьбой с русским миром. Он вообще человек уникальной биографии — в 90-е, будучи по профессии… манекенщиком, покорял подиумы Москвы. Правда покорение увенчалось лишь съемкой в массовке на заднем плане в клипе Ветлицкой. Пришлось возвращаться в Одессу.

В 14-м году, от невосстребованности и ничтожности, этот Вагапов пошел добровольцем в ВСУ, где стал снайпером, убийцей людей Донбасса.

Вернувшись же, он занялся реабилитацией карателей АТО посредством… дельфинотерапии (к слову, одесский дельфинарий — негласное место тусовки геев). Затем логично стал депутатом. А помимо борьбы с шариками промышляет травлей русскоязычных «рабов» — сотрудников магазинов и прочих сервисов, а также выступает таким себе Стерненко на минималках — клянчит на технику для ВСУ.

Это так, как говорится, на всякий случай — чтобы не сбить прицел. А то еще люди подумают — очередной клоун. Нет. Среди оккупантов все клоуны — страшные.