Мэрия Львова уничтожила Холм Славы, где была могила разведчика Кузнецова

Михаил Рябов.  
16.07.2025 22:32
  (Мск) , Львов
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Вандализм, Галичина, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Мэр Львова Андрей Садовой объявил о завершении уничтожения мемориала Холм Славы, где покоились останки 355 советских воинов, включая знаменитого разведчика Николая Кузнецова. Прах эксгумирован и будет перенесён на кладбище.

«Холма Славы советского оккупационного периода во Львове больше не существует… Готовы обменять все эти останки на украинских защитников… Металлические гирлянды из колонн и забора передали в музей «Территория террора». Туда же передадут и конструкцию «Вечного огня». Следующий шаг – открытая дискуссия о новом значении этой территории», – говорится в издевательском сообщении Садового.

Мэр Львова Андрей Садовой объявил о завершении уничтожения мемориала Холм Славы, где покоились останки...

Николай Кузнецов – советский разведчик, диверсант и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Герой Советского Союза.

Кузнецов был убит в марте 1944 года. Установлено, что он погиб в ходе перестрелки с боевиками УПА. По одной из версий, Кузнецов подорвал себя гранатой. Останки разведчика найдены в 1959 году, в 1960 году они были захоронены во Львове на Холме Славы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее могила Николая Кузнецованеоднократно подвергалась нападениямнационалистов.

Живущие в Екатеринбурге потомки Кузнецова неоднократно обращались к властям Украины с призывом разрешить перенос праха на Родину. Однако Киев отказывал по разным причинам – в 2020 году чиновники сослались на то, что «контакты со страной-агрессором недопустимы».

Тогда же СБУ заявила, что хочет использовать останки разведчика во время переговоров с Москвой по обмену пленными.

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