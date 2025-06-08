Маска и Трампа помирит Путин? Зачем отец техномиллиардера прибыл в Москву?

Пока российские депутаты то ли в шутку, то ли всерьез, предлагают владельцу “Теслы” политическое убежише в РФ, предлагаем вам последние новости с фронтов личной войны Дональда Трампа и Илона Маска, подробный разбор которой уже делал “ПолитНавигатор” – как утверждает журнал Rolling Stone, Белый дом требует от американской элиты выбрать сторону в этом конфликте.

Как говорится в публикации, сотрудники Белого дома связываются с высокопоставленными лицами, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и его бывшего соратника Илона Маска, с просьбой выбрать, на чью сторону они встанут.

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Высокопоставленный сотрудник администрации Трампа рассказал журналу, что они «забирают друзей Илона».

По словам собеседника издания, в четверг, когда между Маском и Трампом произошла публичная перепалка, члены американского правительства, а также представители ближнего круга Трампа были «завалены» сообщениями от внешних союзников, а также коллег из деловой, медийной и политической элиты, в которых они подчеркивали свою преданность американскому лидеру

Распространяемые вшутниками в российских соцсетях мемы, апеллирующие к известному фото советских времен.

Сам же Илон Маск опубликовал в принадлежащей ему соцсети Х пост с загадочными словами «Наиболее вероятен самый занимательный исход». Эта запись уже вызвала среди комментаторов волну самых разнообразных интерпретаций.

Некоторые увидели связь с сегодняшним внезапным появлением отца Маска Эррола в Москве, по прилету в которую Маск-старший заявил, что его сын «совершил ошибку», поссорившись с Трампом. Как уверяет папа Маска, конфликт между Илоном и президентом США — «мелочь, которая закончится завтра».

«Они в течение пяти месяцев находились в состоянии сильного стресса. Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее. Они очень устали и напряжены, поэтому вы можете ожидать чего-то подобного. В этом нет ничего необычного… Трамп победит, он президент, он был избран президентом. Так что, знаете, Илон совершил ошибку, я думаю. Он устал, у него стресс, пять месяцев непрерывного стресса. И, в конце концов, остались только он и Трамп. А потом они всё ещё не знают, что делать, и воюют друг с другом, пока не смогут прийти к нормальным условиям. Первые пять месяцев — ужасный стресс… Илон хочет придерживаться принципов — не давать демократам реализовывать их глупые идеи, деньги и всё такое, а Трамп просто должен это делать, чтобы получать голоса избирателей. Так что это нормально, это мелочь, которая закончится завтра», — убеждает Эррол Маск журналистов в России.

В российской столице Эррол Маск примет участие в мероприятии под пафосным названием «Форум будущего 2050», который проводится близким к крайне правому олигарху Константину Малофееву институтом «Царьград» под руководством Александра Дугина, известного фаната и Маска и Трампа. Одна из тем дискуссионных панелей форума — «Русский космос. Гонка за Марс». Другая — «Борьба за души и умы. Идеология суверенной России».

Как утверждает российский политолог-международник Аркадий Дубнов, «в любом случае, высокий уровень приема Маска-старшего в Москве гарантирован, он уже встретится с главой МИД Лавровым».

Дубнов также не исключает, что Маск и Трамп могут помириться при посредничестве президента РФ Владимира Путина: