Трамп и Маск побили горшки. Что будет дальше

Взобравшаяся в последние дни на вершину американского, а вместе с ним и мирового медиачарта история о том, как поссорились Дональд Фредович и Илон Эрролович – Трамп и Маск соответственно – чисто гоголевская, по своей сути.

Так же, как и юмореска Николая Васильевича, этот конфликт «жабы и гадюки» по-американски, отображает в себе абсурдную природу человеческих конфликтов, когда спровоцированная незначительным поводом мелкая ссора перерастает в полномасштабную баталию шекспировского размаха, переходящую в затяжную судебную тяжбу. Обе эти истории высмеивают абсурдность людей, цепляющихся за свое раздутое эго, и то, на что они готовы пойти ради него.

А началось все, и правда, из-за довольно мелкого, по масштабам ежедневно выдаваемых на-гора администрацией Трампа инфоповодов. Белый дом задумал провести через Конгресс «Большой и красивый билль» (не спешите ерничать, он и правда так называется). Если коротко о его сути, то документ предлагает масштабное снижение налогов для богатых американцев одновременно с увеличением расходов федерального правительства – за счет наращивания госдолга.

Пропихивание законопроекта сопровождалось красочными баснями в исполнении Трампа – о том, что если американцы станут платить меньше налогов, то экономика от этого заработает еще шустрее, чем сейчас. Что, в итоге, поможет и уменьшить выросший госдолг – когда-нибудь потом. При этом, уменьшится ли долг – это гипотеза, требующая доказательств, а вот то, что прямо сейчас он от таких инициатив увеличится – это аксиома.

Фишка в том, что такие инициативы прямо противоречат тому, с чем Трамп, собственно, шел на выборы, и что обещал электорату. Так что неудивительно, что Маск ополчился на этот проект ровно в день своего формального ухода из скандально известного DOGE – Департамента эффективности государственного управления. Так сказать – на свободу с чистой совестью. Уволился, освободился от обязательств, – можно и критиковать.

Въедливый миллиардер не поленился и откопал твит Трампа двенадцатилетней давности, в котором будущий президент пишет, как ему «неловко» из-за того, что республиканцы в Конгрессе увеличивают потолок госдолга. «Какие мудрые слова» – иронизирует Маск, листая эту «старую тетрадь расстрелянного либертарианца».

Тем не менее, Трампу, путем долгих уговоров, едва ли не в индивидуальном режиме, удалось протащить этот проект через Палату представителей с минимальным перевесом 215 голосов при 214 «против». А дальше – Сенат, в котором у республиканцев всего 53 голоса при 60 необходимых.

Но и это еще не все. Это для внешних наблюдателей все «слоны» на одно лицо, в реальности де имеет место серьезная трещина между тралиционным мейнстримом GOP («Великая Старая Партия – так именуются республиканцы на местном политическом сленге) и трампистами из MAGA. И вот в этих то условиях появляется Маск и начинает активно вставлять палки в колеса инициативе Белого дома. Ну и кому такое понравится?

Правильно, никому. После череды критических твитов (пока еще) соратника Трамп расчехлил собственный болтологический пулемет в Truth Social и, выразив, для начала, деланное удивление критикой Илона, перешел затем в натуральную атаку.

В последние сутки-двое между двумя аккаунтами разразилась натуральная виртуальная баталия, в ходе которой обе стороны многократно повышали ставки и общий градус взаимной агрессии. Высокие поссорившиеся стороны буквально соревновались друг на предмет наличия возможностей сделать друг дружке больно.

Так, Трамп пригрозил отлучить компании «эффективного менеджера» Маска от госконтрактов – мол, начинать надо с себя, и раз ты так ратуешь за сокращение расходов, так давай на тебе и сэкономим. В прошлом году компаниям Маска было обещано 3 миллиарда бюджетных долларов в рамках почти 100 контрактов с 17 государственными агентствами.

В общем, никогда ещё критическая зависимость выдающегося частного предпринимателя Илона Маска от систематических и масштабных государственных субсидий не была так очевидна. Это к вопросу о либертарианстве, если что.

В ответ миллиардер пригрозил немедленно остановить выполняемые кораблем SpaceX Dragon миссии по доставке грузов и астронавтов на МКС. В лагере Трампа на это ответили инициативой столь же немедленно «захватить SpaceX» с помощью президентского указа. Эту замечательную идею Трампу подал его видный соратник и идеолог MAGA Стивен Бэннон.

Он же пригрозил Маску расследованием о попытках получить доступ к секретной информации о военных планах, касающихся Китая и депортацией из США, как «нежелательного иностранца».

Правда, по той же логике, из Штатов можно депортировать и самого Трампа, чье преимущество перед Маском состоит лишь в том, что его дед приехал за океан на сто лет раньше предприимчивого потомка африканеров. Вообще, упражнения на тему «Кто тут коренной» – в стране, построенной эмигрантами для эмигрантов – выглядят, по меньшей мере, странно.

Разговоры о своей депортации миллиардер побил козырями. Намекнув на возможность обнародования компромата о связях Трампа с одиозным сутенером организатором скандальных секс-вечеринок Эпштейном.

Впрочем, в какой-то страшный компромат на Трампа с этой стороны верится с трудом. И не потому, что его нет, а потому, что сам Трамп таких обвинений едва ли боится. Все дело в специфической ЦА, которая верит всему, что он ей говорит.

Не секрет, что Трамп частенько привирает и несет откровенную чушь. И с этой точки зрения, каждое его публичное выступление — уже задокументированный компромат. Для всех, кроме ЦА самого Трампа, воспринимающей любые его слова, как откровение свыше и божью росу. Как откровенничал год назад сам американский президент, «Я могу застрелить человека посреди улицы, и мне за это ничего не будет».

К тому же, в мире побеждающих нейросетей и ИИ любая компрометирующая запись в одну секунду объявляется дипфейком. И аудитория Трампа не будет ставить такое объяснение под сомнение. Поэтому любой компромат, даже самый жесткий, для Трампа неприятен, но не критичен. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в комментарии к записям того же Трампа или Маска – уровень аудитории налицо.

Нравится нам это или нет, но эпоха «пленок с человеком, похожим на генпрокурора» заканчивается. Все на свете теперь можно объявить подделкой, и никакая экспертиза ничего не докажет. Не верите – спросите знакомых криминалистов, если они у вас есть – почему, даже при наличии цифровых камер, опытные эксперты продолжают снимать место преступления на «старорежимную» пленку.

Но настоящей вишенкой на торте в этом «сраче» стал призыв Маска к импичменту Трампа и замене его вице-президентом Вэнсом. Впрочем, последний поспешил откреститься от таких перспектив и встал на сторону шефа.

Глядя на этот разгорающийся баттл жабы и гадюки, не сильно жалующие ни Трампа, ни Маска американские СМИ активно болеют за обе стороны. Так, The New York Times насчитала аж «восемь способов, которыми Илон Маск и президент Трамп могут навредить друг другу».

Например, Маск, потративший суммарно за последний год на республиканцев и кампанию Трампа четверть миллиарда долларов, теперь, по версии газеты, может раскрыть свою кубышку для демократов, но и шире – для всех противников Трампа, включая и затаившихся в рядах Республиканской партии. Маск также может удержать последние 100 миллионов долларов из обещанной им на поддержку Трампа суммы.

«Ему плевать на республиканцев, места в палате представителей и так далее. Он их разнесет <…>. Мы уже знаем, что республиканцы проиграют палату представителей. Сенат, скорее всего, будет в порядке, но Илону плевать на всю эту партийную чепуху», – заявил NBC один из советников Маска.

Также в силах владельца Tesla «втянуть Трампа в репутационный скандал» и «использовать социальные сети как раздражитель». Что, впрочем, он уже и так, без советов со стороны, и делает. Американский интернет уже полнится мемами, обыгрывающими антимасковский сюжет родом из Европы, только с Трампом в главной роли: американский президент стоит рядом с электрокаром «Тесла» и говорит: «Я купил эту машину еще до того, как Илон сошел с ума».

Среди возможностей Трампа – не только лишить миллиардера доступа к бюджету США через госконтракты и принудить его к прохождению теста на употребление наркотиков, результат которого интересует миллионы американцев.

Можно еще забрать у прежнего фаворита множества «плюшек», включая допуск к секретной информации, который он имеет в рамках государственных контрактов, связанных с работой SpaceX с NASA, что сильно затруднит Маску работу с правительством.

Да и вообще, можно по полной использовать немалую президентскую власть против неугодного миллиардера. В этом смысле Трамп располагает огромным, по меркам США, спектром полномочий, включая право подписывать указы о наказании политических противников и давать указания таким ведомствам, как Министерство юстиции, о начале расследований против конкретных лиц. А еще можно из вредности разогнать любимое детище Маска – то самое DOGE.

Благо, для этого и повод искать не надо, все на поверхности. Как показал недолгий опыт работы этого департамента, его девизом модно смело делать фразу «Много ума из ничего». За три с небольшим месяца детище Маска запомнилось разве что многочисленными скандалами и удивительной способностью совать свой нос везде, включая работу ЦРУ, ФБР и Национальной разведки.

Собственно, на них DOGE и погорел. После того, как рассвирипевшие от получаемых от Маска директив с требованиями отсылать в его офис для оценки отчеты о проделанной работе, спецслужбисты нажаловались Трампу, впервые указавшему Маску, куда стоит лезть с ценными советами, а куда нет.

Но и в глобальном смысле громогласные обещания Маска всех уволить и сэкономить триллионы долларов, так и остались обещаниями. Реальная сумма экономии от бурной деятельности ревизоров DOGE составила всего150 миллиардов, даже с учетом раскассирования USAID и «Голоса Америки» и прекращения многочисленных климатических и гендерных программ.

При этом, никаких конкретных и оформленных на бумаге предложений по реформированию госаппарата Белый дом в Конгресс так от Маска и не получили. В итоге, неудивительно, что с его уходом сам собой встал и вопрос о дальнейшем существовании превратившегося в скандалогенератор DOGE.

Весь этот «срач» в интернете бумерангом ударил по участникам склоки – как пишет Bloomberg, котировки акций их компаний резко пошли вниз. Маск за день потерял $34 млрд, Tesla — $150 млрд, а Трамп — целый миллиард. Reuters сообщает, что акции медиакомпании Trump Media & Technology Group потеряли примерно 11% — подешевев с $21,8 до $19,3 за единицу.

И хотя речь идет не о живых долларах в кармане, а всего лишь о колебаниях на бирже, все равно этот момент стоит иметь в виду. Ведь, между собой бьются деньги, которые рядовой американец не может себе даже представить.

Что дальше? А тут целый веер возможностей. NYT пишет, что Белый дом готовится к возможной «затяжной войне» Маском и рассматривает «сценарий открытого противостояния, в котором союзникам, как Трампа, так и Маска в политике и технологическом секторе придется выбирать сторону».

Но есть и оптимисты, которые полагают, что стороны вскоре помирятся, на публике улыбаясь друг другу, но продолжая держать фигу в кармане, ни на грош не доверяя друг другу. Такой сценарий можно представить легко. Особенно имея в виду, что союз Маска с Трампом изначально был браком по расчету – ни о какой искренности там речь не шла, а лишь о деньгах и власти.

Politico сообщает о попытках администрации Белого дома снизить напряжение и пойти на мировую. Якобы помощники Трампа предложили ему умерить критику в адрес Маска, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Но это все внутриполитические американские грани ссоры. Российскую и украинскую аудиторию, несомненно, интересует, как это все скажется на течении войны и на политической ситуации вокруг Украины в целом.

Правильный ответ – никак. Потому что динамика украинского конфликта определяется не хайпожорством Маска в бывшем Твиттере и не количеством дизлайков, которые ставят его ругательным антикиевским постам украинские комментаторы. Украина вообще находится на глубокой периферии этой ссоры Больших Денег. Она изначально была и остается лишь инструментом для достижения ими других, более значимых целей.

Кое-кто указывает на возможную зависимость между превращением ссоры Маска с Трампом в полноценную войну и успешным рассмотрением Конгрессом законопроекта Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ. Но такие комментаторы смотрят не туда. Творчество Грэма с Блюменталем находится в другой связке – с возней европейцев. И является частью другого сюжета, в котором у Маска нет даже эпизодической роли.

Судьба санкционной инициативы зависит не от Маска, а от общей успешности администрации Трампа накануне приближающихся этой осенью промежуточных выборов в Конгресс, а также от способности консолидированных демократов дать на них бой трампистам. Маск на все это влияет лишь опосредованно. Зато демократы и республиканские лоббисты Украины – напрямую. Они люди упорные, а капля камень точит. Чем слабее будут позиции Трампа на переговорном треке, тем сильнее голоса тех в США, кто требует вернуться к жесткой линии. Сила же и слабость Трампа в этом контексте, зависят не от Маска, а от таких переменных, как Путин, Зеленский и ЕС.

И можно согласиться с теми, кто прогнозирует: если Трампу придется выбирать между Россией и лояльностью Конгресса, он выберет Конгресс.

Ну а, возвращаясь к фигурантам ссоры, стоит сказать, что нынешний скандал – лишь первые цветочки. Ягодки – в виде громких «разводов» с нынешними соратниками и союзниками – для Трампа впереди. По мере общего проседания его рейтингов и потери господствующих высот в американской политике.

У американских демократов появилась реальная возможность вклиниться в эти многочисленные появляющиеся трещины в «карточном домике» Трампа и успешно шатать его в дальнейшем. Но это лишь возможность и шанс. И неизвестно, сумеют ли «ослы» ими воспользоваться, или снова профукают все полимеры.

В глобальном же смысле, в произошедшем нет ничего уникального. Маск – далеко не первый в мире спонсор пришедшего к власти политика, который «разводится» с объектом своих денежных вложений со скандалами и битьем посуды.